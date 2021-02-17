撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-02-17 07:00

減肥是人類的終身事業。為了減肥，你可以去到幾盡？去健身室做gym還是每朝晨跑？懶人如記者，不想這麼麻煩可以點？其實日常活動都有助消耗熱量，例如約朋友傾計吹水、料理家中的盆栽花草、踩單車去超市購物等。有日本節目邀請藝人實測一天內進行6項日常活動，測試共可消耗多少卡路里，最後結果完全意想不到！

節目邀請搞笑藝人戴上專業、超高科技的儀器實測卡路里消耗。（《林先生の初耳学》截圖）

日本節目《林先生の初耳学》實測進食一份高達945卡路里的咖喱飯後，大家在日常活動的卡路里消耗能否抵銷高卡咖喱飯的熱量。

節目請來減肥專家工藤孝文內科醫生進行解說，找來搞笑藝人高岸宏行測試6項日常活動的熱量消耗量，包括來回踩單車兼超市購物、下廚煮飯、拳擊運動、腳底按摩，以及與朋友聊天吹水。為確保數據準確性，男藝人需要戴上超高科技計算卡路里消耗的儀器進行實測。結果顯示與朋友聊天吹水消耗的熱量竟然比想像中高，令眾人驚訝。

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