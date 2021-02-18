撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-02-18 15:24

明日（18日）是正月初七「人日」，90後的朋友開始踏入三字頭，正式成為初老一族。25歲前恃住自己有大把青春，揮霍時間吃喝玩樂，沒有目標、方向，想做甚麼就去做。不過踏入25歲後，正式揮別年輕任性的自己，迎接嶄新的生活。《開罐 Opener》今次請來健身健身塑形KOL兼YouTuber Emi Wong（王樂婷）教你7個25歲後要培養的新習慣，立即起動跟住做啦！

Emi Wong經常上載健身運動的教學影片，現在已經擁有超過3百萬粉絲。（YouTube@emi wong截圖）

踏入2021年頭兩個月，你訂立好今年的目標了嗎？90後今年都踏入30歲，不再是任意妄為的年紀，應該好好規劃自己的人生。首先要做的是建立新的生活習慣，充實自己，不浪費時間玩樂。

在YouTube有三百萬followers，健身達人Emi Wong日前拍片分享多個如何培養自律及習慣的方法，新一年成為更好的自己，例如慢慢學習放下手機，享受生活。

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以上內容獲Emi Wong授權《開罐Opener》分享

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