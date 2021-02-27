台灣人好友善？台妹都係靚女？港人對台灣8大迷思　拆解美麗誤會

開罐
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香港人與台灣人交流相當頻繁，一來是因為兩地靠近，搭飛機往返港台相當方便、快捷；另外是，兩地大眾文化貼近，歌、影、視、文學和電子遊戲等都是互通的，兩地民眾可以輕易接觸對方的流行文化。因為不同層面的交流，香港人與台灣人普遍對大家有一定程度上的認知與印象，但事實上，很多認知單純是個人或社會集體的想像，並不是原貌。

香港人印象中的台灣人，或是源自於暫留台灣時的親身初步接觸，又或是參照電視、電影中台灣明星，其多是一個親和友善的形象。但長居台灣的S小姐，以她在台生活十五年的經驗證明，不少港人對台灣人的印象都是錯誤。S小姐表示：「香港人來台灣旅行基本都是看到台灣人好的一面，所以就把台灣人想得太美好了。」

距離產生美感，而這些美感很多時候與誤會掛勾，香港人實際上是對台灣存有不少美麗的誤會，其中包括以下8點，並由S小姐以個人經驗為大家破解錯覺。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】

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