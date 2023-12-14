大學生畢業踏進社會，每個人都想找一份好工，不過究竟何謂好工？除了晉升機會、薪金、福利之外，一個稱職的上司也不可缺少的考慮因素。如果遇著令人討厭的上司，不但會增加工作壓力，更會令工作效率降低！有日本媒體進行了關於「最討厭上司」調查，訪問了500多位來自不同年齡層的「打工仔」，數出最惡頂老細10大罪狀，包括愛講道理、脾氣暴躁等，你的上司也「中槍」了嗎？



日本媒體和求職資訊網站「ビズヒッツ（Biz Hits Inc.）」公佈有關職場上司的調查報告，訪問了超過500位60歲以下的上班一族，徵集他們對於「最討厭上司」的意見。根據報告的數據，有超過7成人表示討厭自己的上司，而當中有近6成半人承認，曾經有因為討厭上司而萌生辭職的想法。

到底什麼類型的上司最「惡頂」？調查讓受訪者選出他們認為「最討厭上司的行為」，並列出10大罪狀排名，原來「講下屬壞話」、「一時一樣」、「死唔認錯」的老細都未算最難頂！

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【第10位】對下屬嚴格，對自己卻很寬容

網民分享：「上司經常遲到卻扮得若無其事，但我們遲到一分鐘就會被罵得狗血淋頭。」

【第9位】超級火爆

網民分享：「只要別人做得不如他的預期，便會在眾人前辱罵下屬，讓人完全沒有自尊。」

【第8位】喜歡說下屬壞話

網民分享：「上司習慣在客人面前，用婉轉的方式說其他部門的同事壞話，十足十『小學雞』。」

【第7位】沒有責任感

網民分享：「明明是管理層，拿著高幾倍的人工，闖禍時卻只會將爛攤子丟給下屬。」

【第6位】非常長氣地講道理

網民分享：「上司很喜歡雞蛋裡挑骨頭，找到錯處之後便借題發揮，捉你入房講道理。」

【第5位】永遠覺得自己是對的

網民分享：「哪來的自信，有錯就認了吧！」

【第4位】非常善變，一時一樣

網民分享：「上司經常改變主意，一秒前才說：『A這個提議好！』，瞬間又會推翻自己：『我覺得A的提議不太可行』，好難捉摸呀。」

【第3位】以為自己很偉大

網民分享：「以為自己是國王，永遠用命令的語氣跟下屬說話，沒有人夠膽接近他。」

【第2位】將工作推給別人／不工作

網民分享：「遇到不想做的報告便會讓下屬幫他做，但最後功勞全部歸他一個。」

【第1位】偏心

網民分享：「得到上司寵愛的人做任何事都很順利，即使做錯事也不會被責罵；相反成為了上司『眼中釘』的話，每天猶如在地獄中掙扎。」

特別篇-最不想和上司一起做的事TOP5

【第5位】2人單獨出差／乘坐交通工具

【第4位】一起工作

【第3位】聊天說私事

【第2位】工作以外的活動（例如吃飯、喝酒等）

【第1位】開會、講解報告內容

同場加映：日3歲男童憶上世車禍死前片段 手繪地圖尋前世母親 結局超驚人

你相信每個人死後都會輪迴、投胎的說法嗎？雖然一直未找到科學根據證明這件事，但世界有不少兒童擁有「前世記憶」的事例，令人不得不懷疑「前世今生」確實有可能存在。日本一位3歲男孩突然向父母講述自己上一世被車撞死的經過，畫出事故發生時的地圖，更嚷著要與以前的媽媽見面。男孩的母親將事情放上Twitter分享，隨即吸引3萬網民幫助「尋親」，最後結局令人大吃一驚！

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