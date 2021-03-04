撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-04 18:46

明日（3月5日）是二十四節氣的「驚蟄」，意味氣溫回升、雨量增多，天氣不穩。天文台預料今個週末天氣不穩，週末至下週初有幾陣驟雨，濕度最高達95%。初春潮濕、天氣忽冷忽暖容易出現敏感、發紅，甚至痕癢，加上長期戴口罩侷住皮膚，皮膚變得較脆弱。週末約了男神、女神行街，但臉部竟然乾燥發紅？吃飯時完全不敢脫口罩見人！《Opener 開罐》整理6大初春潮濕護膚貼士，包括台灣網紅兼化學博士Ivan提醒大家一種成分容易致敏。

踏入潮濕的春天，天氣時冷時暖，肌膚狀態容易不穩

潮濕天需要保濕嗎？其實天氣潮濕的春天，大家要更著重皮膚保濕，因為初春天氣一時冷一時暖，肌膚容易變得脆弱，繼而出現發紅、脫皮，此時保濕工作一定要做得仔細。不過秋冬季滋潤型的護膚品太過厚重，春季應該轉用清爽型的護膚品。敷面膜就可以保濕？Ivan指面膜可以敷，不過要精明地使用才有效果，不能敷得太耐。

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春天潮濕變暖，年輕人最常出現臉部出油量增多、油光滿臉的慘況，令人困擾。臉部出油主要有6大成因，包括後生仔最常出現的皮脂腺旺盛、過度清潔、去角質等，全都有機會使皮膚的出油量增加。

以為多洗面、勤去角質就可控油？但專家指一天洗面超過兩次，反而會出油更多！台灣網紅兼中醫師77老大指濕熱體質人士更容易面油多，即睇中醫師教你睇DIY兩款控油茶飲！

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同場加映：專家教6招預防潮濕天腳臭問題

初春天氣潮濕多雨，加上氣溫逐步回暖，雙腳容易出汗，增加出現腳臭機會。不想上異性屋企，脫鞋後卻傳出陣陣異味？

根據衛生處衛生防護中心網站指，足部多汗是主要導致腳臭的成因，足部的汗腺本身就比起身體其他部位更多，它們無時無刻都會排汗，當腳汗混合皮膚上的細菌時，便會產生惱人異味。《Opener開罐》整理5大腳臭解決方法，以及台灣YouTuber兼中醫師77老大提供一招簡單方法，預防腳臭。

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