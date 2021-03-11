撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-03-11 16:41

MUJI繼農曆新年後，再次推出指定貨品減價優惠。即日起至4月11日及13日，分別推出「精選日用品優惠」及「舒適在家生活優惠」。產品包括護膚品、收納用品、床上用品及服裝等有低至8折優惠。當中不乏一些人氣話題商品，不妨趁機入手。

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同場加映：無印良品$88萬用油 日本網民大讚

MUJI底油系列中，以可可巴油最受歡迎！今次減價亦一樣有減！它質地透薄而且價錢相宜，加上早前被網民發現其去黑頭功效相當不俗而一炮而紅。不少日本網民都曾在美妝網站分享成果！🔻🔻🔻點圖睇去黑頭神器有幾神！🔻🔻🔻

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同場加映：中環潮牌開倉2折起

農曆新年過後，百無禁忌，又是時候可以買鞋了！即日起至3月14日，中環Inspire Hub舉行Young&Casual開倉活動，場內4大品牌包括Vans、Dickies、Palladium及Kipling低至2折發售，各類型的鞋子、春夏T恤及飾物低至$50發售！

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