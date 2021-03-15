撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-15 16:57

人到中年容易發福變胖，不少人會選擇做運動和健身「操肌」，強健體魄同時維持健美的身材。如果你想開始健身，卻找不到任何動力，不妨看看日本這位50歲家庭主婦的勵志故事，她本來是個平平無奇、每天煮飯做家務的師奶，後來受家中兩位超愛健身的丈夫和兒子「洗腦」，結果用了一年時間練出超猛身材，就連擁有巨型二頭肌的兒子也感嘆：「她根本不是人類！」

「媽媽是世界上最強的人」，這句話說得一點也沒錯。日本綜藝節目《世界仰天ニュース》最近訪問了一個超愛健身的家庭，兒子宮田智矢和父親宮田勝實，都是日本健美界比賽的常客，家中兩父子為了分出勝負，經常參戰比賽鬥個你死我活，更會要求身為全職主婦的媽媽美雪為他們炮製「地獄式爆肌餐單」。本來媽媽對健身非常反感，認為「一點也不快樂」，可是到了50歲生日那天，她突然被一個想法當頭棒喝，決心要超越丈夫和兒子成為最強的人！結果她用了僅僅一年的時間，便練出令人驚呆的勁爆身材，絕對不能小看師奶的能耐！

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日本綜藝節目《マツコの知らない世界》最近訪問了一位擁有健力士世界記錄的Hello Kitty狂迷，他竟然是一位68歲的退休男警察！通常到這個年紀的男性，興趣離不開釣魚、賭馬、下棋等活動，但這位伯伯只對可愛的Hello Kitty痴心一片，由20多歲開始買第一件精品，直到現在已經買了超過1萬件Hello Kitty產品，更建造了一幢粉紅色「Kitty House」獨立屋存放收藏品，總共花費3000萬日圓（約214萬港幣）！到底他迷上Hello Kitty的原因是？他的妻子對於這個興趣有什麼看法？

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同場加映：日天才男棄機師2000萬円年薪住35呎舊屋 捱窮追夢全因母親一句話

每個人的夢想和目標都不同，很多人工作一輩子為了儲錢買樓，組織家庭過幸福生活；亦有部份人為了追夢而孤注一擲，放棄安穩平凡的生活。日本有一位在名校東京大學畢業的學霸，本來他是一位準機師，年薪高達2－3000萬日圓（約港幣146萬－219萬），是很多人心目中的「人生贏家」。可是，他竟然在最風光的一刻決定辭職，帶著儲蓄搬到京都樓齡100年舊屋，在只有35呎的房間裏開始追夢計劃，到底他為什麼要放棄高薪厚職捱窮？原來背後有超感人的原因!

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