撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-21 08:00

一個人的睡眠質素與夢境有很密切的關係，反覆做惡夢會導致失眠，長久會影響日間精神狀態，甚至會有抑鬱症。日本有位23歲青年用超低價錢租住一間公寓，本來以為「執到寶」，卻發現自己誤租凶宅，每晚惡夢纏身、耳邊經常聽到奇怪的咒罵聲。男子四處打探前租客的資訊，嘗試找出「惡靈」，最後竟然發現驚人的真相，嚇得他直冒冷汗！

日本節目《爆報！THEフライデー》最近重現了一宗真實發生過的租屋「靈異事件」，23歲的髮型師伊藤因為負擔不了昂貴的租金，於是用每月4萬日圓（港幣$2,800）的價錢租了一個超便宜的奇怪單位。入住初期一切都很正常，但伊藤慢慢發現了異常之處，例如每晚都會發惡夢、耳邊傳來幽怨的咒罵聲、地板有抹不走的腐臭味等。他本來以為是有「惡靈」作祟，打算作法驅散怨靈，可是真相遠比他想像中可怕...

👇👇👇點擊圖片看「惡靈」的真身👇👇👇

+ 26 + 26 + 26

年輕情侶都希望擁有自己的小天地，可是樓價不是人人負擔得起，加上一屋難求，有不少人寧願租住價格相對便宜的「凶宅」。日本有對年輕夫婦便因為「貪平」，一時衝動買下曾經發生過殺人案的獨立大屋，結果接二連三發生靈異怪事，例如天花板不斷傳出腳步聲、房門無故自動打開等，他們最後忍無可忍找來專業人士檢查，竟然發現了一個超出想像的恐怖真相！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看怪事的源頭和最後揭發超心寒真相👇🏻👇🏻👇🏻

+ 28 + 28 + 28

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日本311地震災民分享35種「拯救了我」物品 啤牌超有用

假如明天有一場世紀大災難，你認為自己的生存機率有多少？要在嚴酷的環境下掙扎求存，一個萬能的「避難袋」可說是存活的關鍵，到底災難求生有什麼必定要帶的必需品？適逢日本311大地震十週年，日本老牌企業「Suntory（サントリー）」訪問了50位曾經歷地震和海嘯的災民，讓他們分享「當天拯救了我」的35件求生用品，當中竟然出現了狗糧？！

👇👇👇點擊圖片及影片看35件末日求生必備品👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

點擊看全文：末日求生｜日本311地震災民分享35種「拯救了我」物品 啤牌超有用