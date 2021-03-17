撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-17 15:57

正常情況下，情侶結婚後的二人世界應該很浪漫，每天起床來個早安吻，兩口子日夜相對就如「糖黐豆」。不過，並非每對夫妻都喜歡這種相處方式，日本有對結婚兩年的夫婦過著「絕對獨立」的同居生活，不但分床睡覺、從不牽手，生活上所有開支都用AA制，丈夫甚至會按妻子做家務的時數支付「時薪」！雖然聽上去不可思議，但兩位當事人都認為現在的生活「非常幸福」，到底是他們為什麼要實行這種慘過做室友的「AA制」的婚姻生活？

日本綜藝節目《家ついて行ってイイですか》（《跟你回家可以嗎？》）訪問了一對結婚兩年的夫婦，39歲的Aiko（愛子）和42歲的Kazuki（和樹）本來是一家遊戲製作公司的同事，後來慢慢發展成戀愛關係，拉埋天窗。不過，他們的相處方式非常特別，雖然住在同一屋簷下，卻堅持「絕對獨立」，除了吃飯之外，完全互不干涉對方的生活。

他們婚後的生活與相處比「室友」還要疏遠，不單止分床睡覺、從不牽手、不會稱呼對方的名字，而且生活上所有開支都要「AA制」，就好像兩個租客共處一屋。因為家務和飲食由太太一人承擔，丈夫居然以「不拖欠」為理由，以時薪1500日圓支付妻子家務費，簡直是匪夷所思！到底是他們堅持要AA制獨立生活的原因是什麼？

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最近日本有一宗「騙案」登上Twitter熱搜榜，電單車金髮美女騎士「宗谷の蒼氷」因為甜美的外貌而爆紅，男網民都形容她一笑傾城，不過她因為上傳了一張可疑照片而「穿幫」，有日本綜藝節目找到美女現真身，當她脫下頭盔時網民立即崩潰悲鳴：「我不再相信世界了！」

這位美女非常神秘，平日只會上載自拍和電單車的照片，從不透露年齡、亦沒有人看過她真面目，身份成疑。很多男網民都開始懷疑她是「P圖」的照騙網紅，可是真相比想像中更可怕，當她在鏡頭前脫下頭盔時，主持人也嚇得說不出話來👇👇👇點擊圖片看電單車金髮美女騎士「真面目」👇👇👇

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假如明天有一場世紀大災難，你認為自己的生存機率有多少？要在嚴酷的環境下掙扎求存，一個萬能的「避難袋」可說是存活的關鍵，到底災難求生有什麼必定要帶的必需品？適逢日本311大地震十週年，日本老牌企業「Suntory（サントリー）」訪問了50位曾經歷地震和海嘯的災民，讓他們分享「當天拯救了我」的35件求生用品，當中竟然出現了狗糧？！

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