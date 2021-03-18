撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-18 18:11

「你有壓力、我有壓力！」工作忙碌的香港人出名壓力大，工作壓力又好、生活壓力都好，總之日日都被無形的壓力包圍。最近有網民在討論區開Po，「一人一個你壓力大到痴線（黐線）嘅時候做過嘅痴線（黐線）野（嘢）」，帖文引來不少深受壓力困擾的網民留言。《開罐 Opener》熱數網民23個另類黐線減壓方法，包括購物減壓、變身暴力狂，甚至虐待自己、瘋狂掌摑自己！

你有壓力，我有壓力！（《愛回家》截圖）

壓力大到抖唔到氣？大家平時會點樣減壓？有網民在連登討論區以「一人一個你壓力大到痴線（黐線）嘅時候做過嘅痴線（黐線）野（嘢）」為題發文，帖文引來網民踴躍留言，至今已經有27頁留言！有網民稱壓力大時會化身購物狂、暴力狂，有些人更會突然大叫發洩，有錢的打工仔直接想飛就飛，認真令人羨慕！

👇👇👇點下圖即睇網民23個黐線減壓方法👇👇👇

+ 19 + 19 + 19

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

露營時深夜與朋友聊天，大家對周圍的風吹草動都會異常敏感，特別容易遇見靈異事件。有網民在facebook群組「香港人露營分享谷」、「巴打絲打「11靈異怪談」Facebook Club」分享露營遇到的靈異事件，有人指撞鬼後發夢見到同一隻鬼，有人就分享露營時有過「艷遇」，對方更是一名靚女！雖然大家都說「寧可信其有，不可信其無」，不過露營時都要留意四周環境！

😨😨😨點下圖即睇網民分享5大靈異事件👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

念舊或者是港人的一大特點，最近有網民在Facebook專頁「90年代回憶」開Po，「唔知大家會唔會有啲地方改咗名，都係好鐘意叫返舊名」。不少網民憶述多個非常有年代感的地方名，包括「屯門八佰伴」、「荃灣英皇」、「黃大仙龍翔中心」等，勾起不少街坊的共同回憶。後生仔搭小巴時不妨留意區內街坊落車是否仍會嗌舊名！

👇👇👇按圖看街坊秒懂N個改咗名但仍叫舊名的老地方👇👇👇

+ 17 + 17 + 17

【同場加映】《尋秦記》預告古天樂再爆金句

90後童年回憶神劇《尋秦記》相隔20年後終推出電影版！首條宣傳片早前（3月16日）正式曝光，原班人馬包括古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮等主要角色也回歸。劇集《尋秦記》中最為人回味就是項少龍在一堆古人中不時大講現代術語，令人捧腹大笑。當中很多對白更是古天樂拍攝時親自加上去，絕對使人捧腹大笑。👇👇👇按圖看當年12句經典搞笑對白👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

想知其他搞笑對白，立即點擊內文：《尋秦記》預告古天樂再爆金句 劇集12句搞笑對白成90後集體回憶