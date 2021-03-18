撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-18 16:32

大家讀書時期有沒有遇過不可理喻的奇怪校規？最近，日本神奈川縣川崎市一間小學被揭發「禁止學生上體育課時穿內衣」，而且會由男教師負責檢查女童的胸部成長，這條無理的規矩激怒了眾多家長，成為網上熱話，最後更鬧上市議會要求教育委員會回應事件，結果校方居然以極度匪夷所思的原因解釋事件，令網民傻眼：「離晒大譜！」

新聞節目「スッキリ」於3月15日播出「川崎市小學禁止學生上體育課時穿內衣」的專題報道，結果引來極大迴響，「禁穿內衣（日文：肌着禁止）」等關鍵字立即登上Twitter熱搜排行榜，原來日本部分小學會要求學生在換上體育服前脫下內衣，甚至禁止女生穿胸圍，如果要申請豁免，首先要由男教師檢查「胸部成長」。節目播出後，大量家長和過來人都在網上發文支持廢除這條過時的校規，認為「小朋友也需要擁有性私隱和尊重」，其中一條帖文更獲得接近10萬個讚好。

記者訪問了來自不同學校的家長，發現校方解釋設立這條校規的原因令人震驚！

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正常情況下，情侶結婚後的二人世界應該很浪漫，每天起床來個早安吻，兩口子日夜相對就如「糖黐豆」。不過，並非每對夫妻都喜歡這種相處方式，日本有對結婚兩年的夫婦過著「絕對獨立」的同居生活，不但分床睡覺、從不牽手，生活上所有開支都用AA制，丈夫甚至會按妻子做家務的時數支付「時薪」！雖然聽上去不可思議，但兩位當事人都認為現在的生活「非常幸福」，到底是他們為什麼要實行這種慘過做室友的「AA制」的婚姻生活？

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