大家讀書時期有沒有遇過不可理喻的奇怪校規？最近，日本神奈川縣川崎市一間小學被揭發「禁止學生上體育課時穿內衣」，而且會由男教師負責檢查女童的胸部成長，這條無理的規矩激怒了眾多家長，成為網上熱話，最後更鬧上市議會要求教育委員會回應事件，結果校方居然以極度匪夷所思的原因解釋事件，令網民傻眼：「離晒大譜！」
新聞節目「スッキリ」於3月15日播出「川崎市小學禁止學生上體育課時穿內衣」的專題報道，結果引來極大迴響，「禁穿內衣（日文：肌着禁止）」等關鍵字立即登上Twitter熱搜排行榜，原來日本部分小學會要求學生在換上體育服前脫下內衣，甚至禁止女生穿胸圍，如果要申請豁免，首先要由男教師檢查「胸部成長」。節目播出後，大量家長和過來人都在網上發文支持廢除這條過時的校規，認為「小朋友也需要擁有性私隱和尊重」，其中一條帖文更獲得接近10萬個讚好。
｢体操服の下に肌着禁止｣はマジなのよ…— うみ (@saltandpepppppp) March 15, 2021
さすがに呆れた保護者が正式に学校におかしいって要望を出したら(確か一昨年)、｢本校としてそのような規則を設けた経緯はなく、指導を改めるよう全教員に周知徹底します｣と返答があって、つまり一教員が個人的に始めたことだったという本当にあった怖い話…
記者訪問了來自不同學校的家長，發現校方解釋設立這條校規的原因令人震驚！
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