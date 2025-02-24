研究揭躺平趨年輕化　網民列港人新9大躺平攻略：普通人先有出路

躺平族｜近年，「躺平」一詞成為香港、中國、台灣的網絡潮語，許多年輕人選擇「不買樓、不結婚、不生子、不消費」，抱著「過得一天算一天」生活態度。女青（YWCA）早前亦進行過研究，結果可見「躺平」年輕化，超過4分1受訪中學生支持「躺平」。最近就有網民在討論區分享9大躺平心得，包括找份輕鬆的工作、住公屋、每天只吃「兩餸飯」等，更認為這樣普通人才會有出路，惹來網上熱議，即看下文啦！



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女青研究反映「躺平」年輕化

女青（YWCA）於2024年9月至11月，以問卷形式訪問了990名中一至中六學生有關對於「躺平」的印象、「躺平」的行為特徵等，結果超過4分1受訪中學生支持「躺平」。女青總主任（青年及社區服務）郭義聰也指出，報告反映「躺平」年輕化，學生更自評「躺平」包括「對未來生活沒有想像」、「沒有特別興趣或目」等，結論是他們嚮往低慾望、不高攀、重自由的生活模式。

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網民教9招「躺平」攻略

1.找一份「hea」工，每日只完成最低要求的工作，不用努力、上進！

2.居住在公屋的人不用理會「上車」，想「上車」就申請公屋！

3.每日只買「兩餸飯」或者自己煮飯，簡簡單單、三餐吃飽就罷了！

4.不在香港消費，省錢到北上或旅遊時「豪洗」、「豪買」、「豪食」！

5.不結婚、不生育！一個小孩不止數百萬！省錢留給自己更好！

6.不儲蓄，喜歡到哪就去！喜歡做什麼就做！

7.年老時住公屋申請綜緩待政府養，花政府錢最實際！

8.如果不幸患絕症就安樂死、怎樣也好！長命也沒有什麼意義！

9.有餘錢的話就換美金all in！



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網民無奈反駁：過多幾年就後悔

大家在帖文上都討論得如火如荼，為自己的「躺平」未來感到雀躍！不過，就有不少網民為此感到無奈，直指「你接受到自己咁頹廢咪得、我就真係要上進啦」、「由佢哋過多幾年就後悔」。甚至其實「躺平」是比較自私的行為，只為自己的生活、未來作打算，並無提及養家、養父母。事實上如果一個人立志躺平，其實同條鹹魚又有何分別呢......