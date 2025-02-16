一生鬆弛的中國人：無人機用來放煙花，機器人用來扭秧歌，AI用來算命。過年期間，DeepSeek 紅得發紫。



先是屠榜。

1 月 27 日，DeepSeek 同時登頂中國區和美國區蘋果 AppStore 免費榜。

DeepSeek 曾同時登頂中國區和美國區蘋果 AppStore 免費榜（機器之心提供）

緊接着讓美國科技股「一瀉千里」。

首當其衝的就是英偉達，市值一日內蒸發近 6000 億美元，創下美國曆史上公司單日市值最大跌幅的記錄。

此外，博通下跌 17%，AMD 下跌 6%，微軟下跌 2%。

媒體將這一事件形容為「AI 的 Sputnik 時刻」。

（注：1957 年 10 月 4 日，蘇聯成功發射了世界上第一顆人造衛星「斯普特尼克 1 號」，這一事件使美國感受到巨大的危機感和緊迫感，標誌着冷戰期間美蘇太空競賽的開始。）

（機器之心提供）

我躺在被窩裏，看着被 DeepSeek 刷屏的朋友圈和微博熱搜，滿腦子就一個想法：這玩意兒真這麼牛？

反手就在 App Store 中下載了 DeepSeek App，丟給它的第一個任務就是：

算命。‍

今年有個大運（機器之心提供）

開啟「深度思考」和「聯網搜索」，外加一句簡單粗暴的提示詞：請你預測一下 2025 年雙子座的運勢，DeepSeek 就一口氣搜索 37 個網頁，並花 41 秒進行思考。

這速度，嘎嘎快。

（機器之心提供）

根據 DeepSeek 的思維鏈，我們可以清楚看到它的「腦回路」。

它會逐個分析搜索到的網頁訊息，再將其整合起來。

（機器之心提供）

不管你們信不信，反正我信了🐶。

我又讓它用犀利幽默酸辣尖鋭的語氣評價一下 5 月雙子座。

（機器之心提供）

DeepSeek 的這張嘴就跟淬了毒似的，淨撿不好聽的說。

-1- 在最講科學的 App 上搞玄學

小紅書上不少網友也像我一樣，大半夜的不睡覺，在 DeepSeek 上沉迷玄學無法自拔，算八字、測星座，甚至還玩起了解夢、起名。

（機器之心提供）

總結了一下，大部分的提示詞是：

你是一個頂尖的八字大師，幫我分析一下我的八字：我的出生日期是農曆✖️年✖️月✖️日✖️時（越精準越好），性別✖️，請按照八字命理的理論和步驟來分析，不用太關注我的迷信什麼的，先幫我看一下我的八字和大運流年，請算一下我詳細的歷史事件做一下驗證。



有網友左肩習慣性脱臼，DeepSeek 提醒他要注意筋骨健康，還算出他未結婚。

有網友用它算考公成績，DeepSeek 稱「行測擦線過，申論高分補位」，還分析出具體的分數以及得分點失分點。

還有網友用 DeepSeek 算了配偶特徵，算到最後竟有一種命中註定的感覺。

當然 DeepSeek 也有特別邪門的時候，總建議網友去收廢品，還說的一套一套的。

有時還會進行「人身攻擊」：你這八字一擺出來，我就知道你不是個省油的燈。

更搞笑的是，DeepSeek 算出網友命中有爛桃花，要解決方案就得發紅包。

DeepSeek 不僅能算今生，還能看前世。

有網友在 DeepSeek 上測出的每一世都像是「被命運嚼過的甘蔗渣」，不是南宋難民就是元朝浣衣奴，一世比一世命途多舛。

（機器之心提供）

有網友測出的輪迴劇本是「坑人作死遭報應」。

還有前世燒過河西走廊的、上輩子在清末抗日的、上上輩子在明末抗清的，真是世代忠良。

更有前世是元朝戰馬的，連人都不是。

甚至還有網友算自己與偶像的姻緣。

比如問 DeepSeek 嫁給肖戰的概率，得到的回答是「比被雷劈中 7 次的概率還低」。

（機器之心提供）

DeepSeek 能否搶算命先生的飯碗不好說，但着實帶動了手串行業的「騰飛」。

有網友算出來五行八字火太旺，情緒不穩定容易急躁，DeepSeek 推薦戴水晶，他二話不說就去下了單。

還有不少網友算出來要戴金飾，難怪最近黃金價格跟坐了火箭似的往上竄（瞎說的🐶）。

用 DeepSeek 算命打卦，提示詞是重點。

如果不小心用了毒舌版，那你大概率會被 DeepSeek 罵破防。

毒舌版提示詞是這樣的：

出生日期是✖️，出生地點是✖️，性別✖️，請用盲派技巧逐步分析以上八字，着重分析大運能賺多少錢，包括學業和婚姻，判斷出準確的關係模型後輸出最終結果，誠實一點評價，用語不用太温和。



網友拿它測出來的結果，要麼前世沒一世是好人：

（機器之心提供）

要麼閃婚閃離孤獨終老：

（機器之心提供）

要麼一輩子受窮：

（機器之心提供）

算命先生三板斧：算命、解夢、起名，DeepSeek 都能幹。

有網友夢見和去世的姥姥經歷了一些冒險，DeepSeek 化身療愈師，硬是把網友說哭了。

（機器之心提供）

除了算命解夢，DeepSeek 還能起名字。

當然提示詞中要包含姓氏、性別、字數、音律、取名風格（比如現代、文雅或者結合詩經楚辭等古詩詞）、取名限制（比如不能爛大街、網紅名、生僻字）等。

（機器之心提供）

就以賀姓為例，DeepSeek 精選的名字有：

賀明哲（《詩經》「既明且哲」）、賀攸寧（《詩經》「君子攸寧」）、賀嘉樹（《楚辭》「后皇嘉樹」）、賀令儀（《詩經》「令儀令色」）、賀晏如（《詩經》「言笑晏晏」）……

有種言情小說男女主名字的既視感。

延伸閱讀：OpenAI發布最強影片生成模型Sora 一文看清誰可使用及收費如何（點擊連結看全文）

-2- 只是娛樂，切勿當真

說到 AI 算命，大家都關心一個問題：它到底準不準？

有人認為準的可怕，有人則覺得完全不靠譜。為什麼會有截然不同的感受？

（機器之心提供）

（機器之心提供）

這就要提到心理學上的一種傾向 —— 巴納姆效應。

這種效應是指人很容易相信一個籠統的、一般性的人格描述，即使這種描述十分空洞，他仍然認為反映了自己的人格面貌。

心理學家福勒就曾做過一項人格測試。

他給所有學生一段相同的文字，詢問這些表述與自己的契合度，並根據準確度從 0 到 5 打分。

你希望受到他人喜愛，又對自己很嚴格，甚至吹毛求疵；

雖然有些缺陷，大體而言你都有辦法彌補；

你擁有可觀的未開發潛能，在日常中還沒有發揮；

看似強硬、嚴格自律的外在，掩蓋着柔軟與憂慮的內心；

你喜歡一定程度的變動，並在受到限制時感到不滿；

有些時候你外向、親和、善於交際，有些時候你卻內向、謹慎而沉默……

最後綜合所有人的準確度數值，竟然高達 4.26 分。

其實 DeepSeek 的回答也充斥着大量模稜兩可的描述。

比如說到財運，經常用的話術是「一生都有貴人相助，不一定大富大貴，但吃喝不愁」。

人這一輩子，怎麼也會遇上幾個幫助自己的人，而且在這年頭，只要勤快點，怎麼也能混個温飽。

還有那句「在不久的將來你可能會遇到一次重要的轉折，但記住機會總是伴隨着挑戰」，分手、跳槽甚至是搬家都可能是「重要的轉折」，它可以是任何事情，而「機會伴隨着挑戰」更是一種普遍的真理。

因此，這些話套在任何人身上都適用。

只要你去算，總有一句話能說中你，然後你就會覺得，誒，這玩意真準。

這就像孟子義在一個綜藝節目中「忽悠」李嘉琪，摸準「信徒」的心理，給足情緒價值。

還是那句話，只是娛樂，切勿當真，說好的就信，說不好的就是我命由我不由天。

延伸閱讀：生成式AI應用100強 ChatGPT霸榜挑戰者出現 消費者最愛是這些（點擊連結看全文）

+ 14

【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】