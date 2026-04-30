MissAV公布2026年5月人氣女優TOP 20　松本一香急跌出三甲

MISSAV女優2026年5月的排名榜出爐！從20強名單中，大部分都是經常入榜的女優，只有春陽モカ是新入榜。而跌幅比較大的有沙月惠奈、彌生美月和天馬ゆい，當中彌生美月更由上個月第5位，跌至第13位，連跌8名，而以往一向大熱松本一香，更三甲不入。

人氣王河北彩伽上個月僅排名第14位，但今個月成績卻有神級漲幅，回升入TOP 3，至於今個月TOP 1 ，在上個月更是20強不入，究竟是誰可以直接空降奪冠呢?

春陽モカ首次打入20強 (IG@haruhi_moka)

手指越長≠性能力越強！日本研究揭：這1手指「短」勃起能力更強

瀨戶環奈被封最強新人 J級身材千年一遇！被看好可統治AV界10年

2026年5月最受歡迎女優TOP 11-20

Top 20：皆月光

Top 19：miru

Top 18：天馬ゆい

Top 17：沙月惠奈

Top 16：春陽モカ

Top 15：木下日葵

Top 14：清原みゆう

Top 13：彌生美月

Top 12：倉本すみれ

Top 11：北野未奈

2026馬年運程｜12生肖運勢全面睇+犯太歲5大生肖+開運大法

2026年5月最受歡迎女優TOP 6-10

日網紅砸137萬整容大改造 公開驚人前後對比照！網民:佢真係需要

Top 10：乙愛麗絲

Top 9：淺野こころX

Top 8：柏木こなつ

Top 7：波多野結衣

Top 6：北岡果林

蒼井空親爆「黑歷史」AV引退後失控放縱做一事: 我人生最大失敗

2026年5月最受歡迎女優TOP 1-5

+ 2

Top 5：美園和花

Top 4：松本一香

Top 3：河北彩花

Top 2：逢澤みゆ

Top 1：瀬戸環奈

同場加映：日本26歲創作女歌手宣佈轉行AV女優 獲SOD高規力捧！為1目的下海

近日來自大阪的26歲創作女歌手「温」（Tazune）用親筆手寫信宣佈，將以「七瀨温」之名正式進軍成人影視圈。日本知名片商SOD更以「重大發表」的超高規格為她進行宣傳，其充滿「透明感」與「文青風」的出道作封面一曝光，立刻在社群掀起極大迴響。👉👉👉日本26歲創作女歌手宣佈轉行AV女優 獲SOD高規力捧！為1目的下海