Deliveroo户户送撤走｜港女急清$4000現金券　網民：要餐餐食外賣

外賣平台Deliveroo戶戶送近日宣布撤出香港市場，讓眾多用戶感到意外，也引發了持有大量現金券的消費者急於在短時間內用完所購買的平台優惠券，近日有網民在社交媒體上透露，自己手持價值4000多元的100張Deliveroo現金券，原本計劃慢慢使用，卻因平台突然撤出而面臨「限期消費」的壓力。



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近日Deliveroo宣布退出香港外賣市場，這一決定讓不少用戶措手不及，就有位網民在社交媒體上發文表示，自己通過匯豐信用卡購買了價值4000多元的100張Deliveroo現金券，「$43換到$50 ，為86折」，原本這些現金券的有效期至12月，計劃可以慢慢使用。然而，隨著平台突然宣布撤出，這些現金券必須在一個月內用完，否則將面臨作廢的風險。

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網民亦曾向匯豐銀行查詢退款事宜，但被告知無法退款，只能盡快使用現金券，「要我揾deliveroo…即係無啦」，引來極多網民留言同情樓主，「你不如擔心仲有冇外賣員接單，同有無鋪頭仲開住袋鼠機接外賣…有無得買超市用晒佢就算，越到月底應該越難用」、「我1月買咗$2000，而家仲有$300未用」、「苦主+1，我早幾日先換完」、「想食嗰陣係咪應該DM你？同你買返張優惠券」、「$4000 日日食，好快食哂啦」、「好彩我次次都食叫外賣先會買coupon」、「恭喜你仲有一個月可以日日食外賣」。

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而在deliveroo呼籲最後營運日期前，建議用戶在限期內使用禮品卡及帳戶內的餘額，亦會為受影響的會員提供專屬的foodpanda外賣優惠，用戶可以通過專屬的獨家優惠碼，在Foodpanda 登記享用免費6個月付費會籍計劃，唯港女透過滙豐購買的現金券則未必包括在計劃內，即需要在最後營運日期之前用完所有現金券， 至於foodpanda的優惠期限到2025年的5月31號，亦提到如受影響會員接受安排，並按程式提供的相關連結，將會處理其部分個人資訊。