「佛羅里達不養閒人」係咩？變memes原因　網友認證怪人怪聞超多

你聽過「佛羅里達不養閒人」嗎？



美國佛羅里達州向來以各式各樣的奇人軼事聞名，一樁樁荒謬事件再加上網友的渲染，讓「佛羅里達」、「佛羅里達人」逐漸成為網絡梗，相關的memes、梗圖開始在社群上流傳，「佛羅里達不養閒人」的名句也是因此而來。究竟「佛羅里達」為甚麼會memes化，這個梗又是甚麼意思呢？一起來看看吧！

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拆解「佛羅里達不養閒人」 早在2013年已經爆紅 網友認證怪人產地（01製圖）

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社群帳號「Florida Man」爆紅！佛羅里達自此memes化

在網絡上提到「佛羅里達」（Florida），許多人都會直覺認為那裡是一個充滿怪人怪事的地方。不過「佛羅里達等於怪人聚集地」這樣的印象究竟是從何而來呢？佛羅里達人的memes最早源於2013年，當時一個專門分享佛羅里達荒謬新聞的Twitter（今X）帳號「Florida Man」爆紅，帳號中各式各樣的離奇事件讓大家認定佛羅里達州就是怪人集散地。

諸如，

「殺害自己的好友後詢問Siri該藏屍何處」

「毆打結帳太久的顧客而被逮捕」

「打電話給警察說想搭便車」

「喝醉酒試圖使用墨西哥捲餅當證件」

「闖入監獄只為了和自己的朋友玩」

「舔鄰居的門鈴」等等



網絡上充滿了各式各樣的佛羅里達奇怪新聞，也因此「佛羅里達出怪人」的印象開始深植人心，進而成為memes之一。

甚麼都有甚麼都不奇怪！社群還曾流行「佛羅里達人挑戰」

久而久之，「佛羅里達不養閒人」的名句也開始流傳，每當佛羅里達又有離奇的事件出現時，總會引來許多網友討論。由於佛羅里達州警方各種大小消息都會公布，因此奇怪的新聞也就特別多，再加上「Florida Man」爆紅後讓網友高度關注，造成佛羅里達越來越無法擺脫怪人怪事特別多的形象。

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過去網絡上甚至還曾流行過「佛羅里達人挑戰」（Florida man challenge），只要在Google搜尋欄打上「Florida man」再加上自己的生日，就能夠找到發生在自己生日當天的佛羅里達荒謬新聞，許多人都截圖分享自己生日時的佛羅里達奇聞軼事。

對大家而言，佛羅里達已經成為一個充滿怪人的memes產地，網友們紛紛表示，

「這要算是地靈人傑嗎」

「扣掉迪士尼，佛羅里達最美的風景是人」

「佛羅里達真的好ㄎㄧㄤ（編按：指神志不清）」

「每個都讓人覺得太神奇」

「佛羅里達到底怎麼了」

「Florida man真的經典」



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