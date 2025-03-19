旺角東天橋驚現內地大熱「相親角」列擇偶條件！網民：卷到來香港

現在後生仔要識朋友／伴侶多會使用交友APP，不過內地也流行相親文化，父母會在公園用擺攤形式設立「相親角」，將子女的學歷、收入、擇偶條件等詳細列出，公開「相親履歷」以尋找合適對象。沒想到這種風氣竟吹到來香港！近日有網民在社交平台表示發現內地遊客打卡勝地旺角東天橋有「相親角」，橋上掛起多個單張列明各項要求，惹來網民熱議。



有網民分別在小紅書和社交平台分享，指驚現在旺角東行人天橋上，掛起了「相親角」的字眼，並貼有多張尋伴侶人士的個人資料。這些資料從年輕到中年人士都有，單張上列明了婚姻狀況、收入、職業、擇偶要求、有否小孩、買樓及買車等詳細信息。

不過，「相親角」上的單張大多數人居住在深圳，單張下方還列出了合適對象的要求，引來行人駐足細看。「見到好多人企係到以為有咩睇，原來係大陸啲相睇定唔知咩招親紙，但睇既全部都係兩公婆/情侶。」對於這樣多人駐足，不理解為甚麼這些文化會來到香港。

網民反應兩極

有網民笑稱這是「旺角中心呼喚愛」、「實體版Tinder(交友App)」，也有人調侃「相親角都卷到香港去了」。不過，有眼利網民推測，這可能是內地相親公司的宣傳廣告，「擺到明係相親公司啦，全部都打晒公司名，聯繫人都係一樣」、「香港人肯定不會做這些事，都是那些大陸牌婚界用來引流做生意」。

翻查資料，內地最早出現「相親角」是從2005年6月初，地點在上海。起初由常到公園的幾十個太太們為自己兒女們沒有女朋友、男朋友互相訴苦開始，漸漸相親角成形，及後「相親角」文化延伸至北京甚至深圳，去年底深圳蓮花山相親角更升級改造，有2000多個卡位，成為深圳最有名的相親場所，不少爸媽早上便聚集為子女物色對象，到傍晚6、7點才散去。