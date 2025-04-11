Jennie三周飛三國終捱壞身子　從練習生到全球偶像揭6年殘酷競爭

近日，BLACKPINK成員Jennie在接受採訪時，坦率分享了作為全球巨星的挑戰，以及她對生活的感悟。她在宣傳個人專輯《Ruby》 期間，登上了鄭在炯（Jung Jaehyung） 的YouTube節目《Fairy Jaehyung》，並首次講述出道至今的經歷。



高強度行程：機場成了「家」

節目中，主持人鄭在炯問道：「你在家有時間休息嗎？」Jennie 直言：「真的沒有。這次我在韓國只待兩天，每次回家，我只會想，『哦，到家了』。」她更透露，自己經常搭乘飛機，以至於與航空公司的工作人員都成了熟人：

「空姐們經常和我打招呼，我們真的很熟。」



Jennie在宣傳個人專輯《Ruby》 期間，登上了鄭在炯（Jung Jaehyung） 的YouTube節目《Fairy Jaehyung》。（IG@jennierubyjane）

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Jennie 還回憶了一次極度疲憊的經歷：

「有一次，我在三周內飛往倫敦、巴黎和美國。我徹底累垮了。因為時差的關係，我完全失去了時間概念。工作結束時已經是睡覺時間，而我總是在換國家，我的身體根本適應不過來。那次生病之後，我學到了很多。」



她還坦言：

「BLACKPINK的宣傳期真的太忙了，一般人看了都會覺得難以承受。但我經歷了所有這些。現在，我又在為我的首張個人專輯努力，一切都要自己處理。」



Jennie在新專輯中與美國人氣Rapper「Doechii」合作。（IG@jennierubyjane）

「沒有人會想像Jennie一樣生活」

當被問及「有沒有人對你說，我想像Jennie一樣生活？」時，Jennie立刻揮手否認：「不，真的沒有。」她坦言：

「我只想在這一生當Jennie，要承受的東西太多了。就算下午有行程，我也會想，『哇，我早上能睡覺。』我從不會去想，『今天10點起床，散步，然後吃雪糕。』我根本不會有這種念頭。」



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練習生時期：競爭殘酷，朋友不斷被淘汰

Jennie 14歲時放棄去美國留學的機會，進入YG 娛樂公司當練習生，並經過6年訓練，直到21歲才以BLACKPINK成員身份正式出道。

她回憶道：「當時的考核非常殘酷，每次考核後，朋友們一個接一個被淘汰。對那個年紀的我來說，這真的很難接受。」她坦言：「小時候應該是接受和給予愛的時期，但練習生的生活只有競爭。我太專注於出道，以至於只把身邊的人當作競爭對手。」

「看到朋友們被淘汰真的很難過，但我只能擦乾眼淚繼續前進。儘管如此，我仍然堅定地相信自己一定要出道，並不是因為我覺得自己特別有才華，而是我確信這條路是我的唯一選擇。」



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BLACKPINK時期的低谷：不知道自己真正喜歡什麼

儘管BLACKPINK在全球取得巨大成功，Jennie也曾經歷迷茫與低谷。她表示：

「當時我完全不懂得照顧自己。我熱愛舞臺，也很開心，但負面情緒卻越來越多。我開始工作的時間太早了，還不瞭解自己，就已經被推到了世界舞臺上。我連自己真正喜歡什麼、不喜歡什麼都不知道，卻要一直往前走。」



然而，她在新冠疫情期間終於有了喘息的機會，並利用這段時間調整了身心狀態。

「我一直在逼自己做到極限，因為我還年輕。但在休息的那段時間，我開始探索自己，試圖瞭解Jennie這個人。這段時間的自我探索，把我帶到了今天這個位置。」



Jennie作為全球巨星的生活光鮮亮麗，但背後卻付出了難以想像的努力和代價。而如今，她正以更加成熟的心態，迎接自己音樂生涯的新篇章。

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