女生最憎3大DirtyTalk　床上講英文秒出戲！性專家:講這2句最安全

有不少情侶於親熱時都會特意說一些「Dirty talk」來增加情趣，但若果大家不小心說了一些NG的字眼，很有可能會令對方一秒滅火！早前性愛專家袁非就於Youtube頻道上分享女生3大NG的性愛語助詞，當中提到「刻意講英文」更是會讓人瞬間出戲。那到底還有哪些字句，會讓女生聽完當場翻白眼？讓我們來看看吧！



網上圖片

有「手槍女王」之稱的性愛專家袁非，於Youtube頻道「性致聊研究室」中分享女生超討厭的3種性愛語助詞，第一大NG類型是「裝美系」的英文Dirty Talk。很多人明明平日並非講英語，但親熱時卻突然開口說「Come on baby」、「Oh yes」，試圖模仿ABC的口吻。這種過於刻意的表現反而讓人感到尷尬、瞬間出戲。

第二則是帶有「比較意味」的語助詞。例如，如果男生在過程中提及女生的「胸部大小」或私密處鬆緊度之類的話，很容易讓對方有「你是在拿我和誰比較？」的感覺，可能讓女生因感到被貶低和比較，而覺得反感。還有就是帶有「侮辱性」的語助詞，這大可能會讓女生感到十分「不爽」，有「你把我當甚麼啊？」的感覺，分分鐘由慾火變成怒火！

網上圖片

那麼女生到底喜歡怎樣的Dirty Talk呢？袁非表示，其實大多女生都喜歡一些帶有關心與情感連結的字句，例如「你好可愛」、「我好喜歡你」，又或者在過程中溫柔詢問「會不舒服嗎？」，「還好嗎？」這類字句會讓人感受到被在乎和呵護，有種「戀愛到」的感覺，情感與情慾也自然容易升溫。

性專家：講這2句最安全

至於對一些人來說說「dirty talk」會令其感到害羞，袁非建議大家可以主要透過身體語言來傳達，例如輕輕扭動身體，或透過喘息來表達情感，也能有效地增加情趣。

但其實每個人對情趣的喜好和接受程度都不同。要找出最適合雙方的親密模式，最重要的還是坦誠溝通。了解彼此的喜歡與界線，才能真正找出雙方最舒服、最能「秒燃慾火」的專屬方式啦。

同場加映：港男家訪女同事驚見對方著浴袍 性愛專家教如何解讀女生性暗示

奶茶妹曾聽一位男性朋友分享，有次因工作需要到女同事的家取文件，期間對方突然表示天氣熱要沖涼，洗澡過後竟只穿了一件浴袍從浴室走出來，還年輕的他不明所以，最後兩人沒事發生，而自此該女同事對朋友便非常冷淡。我們朋友間說笑指他不懂把握時機，白白錯過了一段姻緣。

不少「初出茅廬」的朋友，因為經驗不足，很多時都會錯過女神的暗示甚至明示。情趣頻道主持人Choco由女生動作、行為，及語言三個方面，從女生的角度，由淺入深，教大家拆解女生的對男生的性暗示，免得大家錯失良機。睇全文👉👉👉港男家訪女同事驚見對方著浴袍 性愛專家教如何解讀女生性暗示