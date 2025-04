辦公室活春宮｜金融中心男女激戰　前球星轉發性愛片　即全球熱爆

Old news is so exciting! (舊新聞真夠刺激!)巴西1座金融中心有1對男女在辦公室內激戰,被人拍下分享,相關影片在網上瘋傳。



原來該段活春宮影片早於2022年已曝光,最近卻因美式足球前球星安東尼奧.布朗(Antonio Brown)轉發,瞬間在全球多廣泛流傳,較最初曝光時更熱爆。影片再度引起網民熱議,有人留言指「經典重溫?」、「𠵱家都繼續有類似嘅片,人類總是重複同樣的錯誤」、「唔知男女主角近況係點?」。



女方一度脫衣近乎全裸。(網上影片截圖)

他們靠近辦公桌打得火熱,包括疑似口交。(網上影片截圖)

男女辦公室內脫衣激戰

據了解,現場是巴西聖保羅金融中心「法利亞利馬」(Faria Lima),網傳影片長約5分鐘,可見一對男女將辦公室當作炮房激戰,男方一直身穿藍色襯衫,女方則脫至僅餘內褲,幾乎全裸。2人靠近辦公桌打得火熱,包括疑似口交及性交,桌上有公事包、水壺、電腦等,完事後他們用紙巾抹身體和穿回衣物。

他們靠近辦公桌打得火熱,包括疑似口交及性交。(網上影片截圖)

影片最先上傳到公司WhatsApp群組

事件發生在2022年,有目擊者看到男女在辦公室內性交,於是拍下影片上傳至公司的WhatsApp群組,繼而一傳十、十傳百,當時在社交媒體瘋傳,之後該對男女被爆出是1間投資公司的合夥人,事發後他們和公司社交帳號隨即關閉,但沒有就事件作出回應。

美式足球前球星布朗最近轉發該段不雅影片,再度引起網民熱議。(Antonio Brown facebook圖片)

美式足球前球星近日轉發 再度引起關注

當地媒體報道,美式足球前球星布朗3月27日於X(前稱Twitter)轉發該條影片,再次引來網民「重溫」,而且迅速在全球網上瘋傳,有人留言指「Old news is so exciting!」、「值得再睇」。不過,記者翻查布朗的X帳戶,已不見該條影片的轉發帖文,不排除已經刪除。

布朗1988年7月10日出生,2010年在NFL選秀中被「鋼人隊」選中,成為職業美式足球員,在2014年賽季中,布朗成為NFL年度「接球王」,曾和球隊奪得1次2超級碗冠軍,他現時已退役,轉行成為說唱歌手。

(綜合)