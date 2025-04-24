官方確認！Chiikawa Park大型體驗設施主題樂園　2025年東京開幕

日本震撼消息！今日（24日)Chiikawa官方確認，Chiikawa Park大型體驗設施主題樂園將在2025年於東京開幕！官方在Ｘ已發布logo及twitter帳號，立即惹來網民熱議，大家紛紛猜想究竟主題樂園會有甚麼遊樂設施？



Chiikawa深受港人喜愛，早前Chiikawa在海港城開設限定專門店，大批粉絲＋黃牛黨排隊買限定產品，最後要職員問問題，識答才有得入場購買更惹來熱議。其實有關主題樂園一事，在4月中早有傳聞，當時有媒體發現Chiikawa Park被註冊為新商標，而申請註冊者為「NAGANO有限公司」（株式会社ナガノ），該公司曾推出手機遊戲「CHIIKAWA POCKET」、「まじかるちいかわ」（魔法Chiikawa）等等，故不禁令人聯想Chiikawa是否要迎來主題樂園，沒想到竟然成真！

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從網上資料所見，暫時官方只在Ｘ成立帳號、發布logo和一條15秒的短片，短片中可見7大主角分別拿著旗仔，底部則寫上「TOKYO 2025 OPEN」字眼，而帖文則寫道「首座大型體驗型設施「Chiikawa Park」2025 年於東京開幕，本帳號將會發布Chiikawa Park的最新消息！請務必來查看一下喔！」

雖然官方暫時未有公佈園區的地址、遊樂設施、開幕時間等細節，不過簡單字句已引來粉絲暴動，有網民推想不知主題樂園內是否會有除草和討伐，有人更提議可以增設「叫聲模仿大賽」，看看誰叫「烏拉」、「咿～呀哈」、「蛤」 最神似，但也有網民搞笑問未知會否「答啱問題先入得」。

Chiikawa Park

開幕日期：2025年

官網：chiikawapark-tokyo.jp