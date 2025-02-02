慎入！日本奇怪祭典狂插Chiikawa！現場小朋友大哭　神社咁解釋

前陣子，一段Chiikawa（吉伊卡哇）燈籠被多支提燈竿戳破旋轉的影片在網路上引發熱議，尤其是在《Chiikawa》粉絲間更是掀起軒然大波。



不過其實這並非是惡意的破壞，而是日本傳統祭典中的一環。今天就帶大家了解這個祭典，以及背後的文化背景！

小朋友與Chiikawa粉絲心碎嚇壞，日本祭典為何要對著小可愛瘋狂猛戳？（點擊放大瀏覽）👇👇👇

Chiikawa粉絲噩夢?日本祭典戳爆小可愛引熱議（X@ngnchiikawa；01製圖）

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戳爛燈籠是祭典的一環？「魚吹八幡神社秋祭り」介紹

這次事件的主角，正是日本被指定為重要無形民俗文化財的「魚吹八幡神社秋祭り」。該祭典分為「宵宮祭」與「昼宮祭」，其中的「宵宮祭」包含了一項名為「ちょうちん練り」（編按：戳燈籠）的活動。

原本，這項活動的目的是高舉提燈，照亮神轎前行的道路。然而，不知從何時起，這項活動演變為一群人圍繞燈籠，用提燈竿戳破它的特殊儀式。而去年的祭典，則因為使用Chiikawa造型的燈籠，意外引發了爭議。

為什麼要戳破燈籠？原因成謎

許多日本網友對戳破燈籠的意義提出疑問，但令人遺憾的是，就連祭典的官方網站也未明確解釋這項習俗的起源和意圖。儘管過去的燈籠多為傳統設計，但今年首度出現以知名角色造型為主題的燈籠，被戳破後造成了不少粉絲的心理衝擊。

小朋友與Chiikawa粉絲的心碎時刻

據說，現在有小朋友在看到Chiikawa燈籠被戳破的瞬間大哭，後續傳出的影片也讓許多小朋友感到害怕，引發粉絲對此祭事的質疑。有些人認為這種行為宛如「中世紀獵巫」，且擔心是否經過作者Nagano老師的同意。此外，粉絲普遍認為，傳統文化與現代角色結合應更加謹慎，避免對角色形象造成不必要的傷害。

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而對後續引發的爭議，魚吹八幡神社的宮司事後回應，表示因多地區共同舉辦祭典，無法完全掌握燈籠的設計內容，並為引發不適與心理陰影致歉。他也承諾，未來祭典將不再使用涉及肖像權或角色形象的燈籠設計。

日本傳統文化與現代價值觀的平衡

日本傳統文化的延續與保存確實非常重要，但在發展過程中也需要注重與現代價值觀的平衡。燈籠造型的選擇與祭典舉行方式，不僅要考量文化意涵，更應顧及參與者與觀看者的情感與感受。

尊重傳統不應以犧牲現代觀眾的心理舒適為代價。一個真正能延續的文化傳統，必須既保留歷史的深度，又能在與現代的對話中找到共鳴。希望未來的魚吹八幡神社秋祭り能帶來更多令人驚喜但不困擾的文化體驗！

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