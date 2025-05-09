牛仔褲小口袋原來是為了裝「一物」Levi's專家揭150年設計演變史

你有注意過嗎？幾乎所有牛仔褲的右前口袋上方，都有個神秘的小口袋。這個小到連零錢都放不太下的小袋子，到底是幹嘛用的？現在我們拿它裝硬幣、鑰匙、甚至有人創意拿來藏戒指求婚，但其實它最初的用途非常實用——是為了放懷錶而設計的！



幾乎所有牛仔褲的右前口袋上方，都有個神秘的小口袋。（unsplash@Jason Leung）

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這個迷你口袋的歷史可以追溯到 19 世紀，由知名品牌 Levi's 創造，原本是設計給工人用來安全收納懷錶。當年懷錶是日常工具，這個口袋能保護懷錶不易掉出或刮傷。雖然現在已經很少有人帶懷錶出門了，但這個小設計卻一直被保留下來，成了牛仔褲上的「經典標誌」。

這個小口袋到底從哪來？原來是為了「懷錶」！

根據美國媒體《Business Insider》報導，這個小口袋最早出現在美國Levi’s 公司所推出的原型工裝褲「Waist Overalls」上。這款褲子由拉脫維亞裔裁縫師 Jacob W. Davis 與 Levi's 創辦人 Levi Strauss 合作設計，主打耐用、實用，是專為礦工與工人打造的工作褲。

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這個小口袋出現在他們於 1873 年申請的專利「Improvement in Fastening Pocket-Openings」中，並在後來推出的經典褲款「Levi’s 501」上正式成為標配，也就是如今最廣為人知的經典牛仔褲設計之一。

Levi’s 公司沿革專家 Tracey Panek 也證實：「這個懷錶袋，是我們第一條工裝褲的特色之一。」而在西裝中，由於背心本來就有懷錶袋，因此牛仔褲特別設計一個方便又實用的小口袋，來符合工人的實際需求。

為什麼這口袋後來還留著？

儘管現在幾乎沒人會用懷錶，但這個設計仍然保留下來，Panek 解釋，是為了保有原創設計的完整性。唯一一次這口袋短暫消失，是在第二次世界大戰期間，由於金屬資源吃緊，製褲過程中省略了口袋上的鉚釘金屬件。

那現代人都拿它裝什麼？

雖然小口袋實用性不如以往，但還是有人發揮創意，像是裝鑰匙、硬幣、火柴、票根、甚至作為藏戒指的「求婚口袋」都有人用！只是畢竟空間有限，功能性不高，現在更多人把它視為一種經典復古的時尚設計。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：牛仔褲小口袋有什麼用？原來是為了「裝1物」，大家都用錯了！】