食物冷知識｜甜甜圈冬甩點解有個洞？原來不是為了好看！真相曝光

冬甩（甜甜圈）是許多人喜愛的甜點，不論是經典的糖霜風味，還是朱古力、抹茶等創意口味，總能滿足不同的味蕾需求。不過你是否有想過，為什麼冬甩中間有洞呢？對此，《TastingTable》給出解答。



冬甩（甜甜圈）是許多人喜愛的甜點。（unsplash@Fahim mohammed）

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冬甩中間為何有洞？

《TastingTable》指出，有些人認為，由於冬甩和Bagel的流行時間接近，此設計出洞是為了讓它們能以相似的方式出售，例如串在長棍上或繫在繩子上。

另一個常見說法則是，16歲的美國船員Hanson Gregory發明了冬甩的洞，根據Smithsonian記載，Hanson Gregory 19世紀中期出海時，帶上了母親的炸麵團食譜，他對於冬甩中心部份又生又油膩而感到不滿，於是他把中間的部份切掉。

冬甩是在熱油中油炸，外圍和邊緣會最快熟。（unsplash@Isaac Quesada）

許多專家認為這個解釋是合理的，因為冬甩是在熱油中油炸，外圍和邊緣會最快熟，而能夠讓中心熟透的方法就是將冬甩在熱油中炸得更久，然而，這樣會導致外層過焦。

因此可以推論，在Hanson Gregory發現之前，炸冬甩的選擇只有兩種，一是外焦內生的冬甩，另一種則是外面焦黑的冬甩，後來Hanson Gregory通過在中間切出一個洞，讓冬甩得以內外部均勻熟透。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：甜甜圈中間為何有洞？不是為了好看！背後隱藏原因曝光，不挖洞真的不行】