為何遺體口會張開、指甲「變長」？殯儀化妝師分享10個工作冷知識

為逝者化妝，既不是時尚，也不是藝術，而是一門「讓人好好道別」的技術。這項專業工作，不只是單純「幫人畫上妝」，而是透過觀察、生理修復與情緒拿捏，幫助逝者重現生前的樣貌，讓親友留下最後一個安心的畫面。



一名網友在Threads上發文，和大家分享10個只有殯葬化妝師才懂的職業冷知識，每一項都是經過多次經驗的累積，而留下的結果。

1. 化妝的目的不是「變美」，而是「還原活着的樣子」

家屬的記憶與遺照都是關鍵參考，化妝師的任務不是發揮審美，而是讓逝者看起來「像活着的那個他／她」。

2. 處理屍斑、脫皮、凹陷，是每日標配

皮膚常因死亡後變色、脫水、凹陷而失去立體感，必須先補水、遮斑，再用特殊材質「還原輪廓」。

相關文章：日式美葬送行者 為亡者製造「畢業」紀念冊 安慰至親作美好告別

+ 14

3. 口合不攏、眼睛閉不緊，是常態

常需用縫線、貼片、膠水等固定，才能讓五官呈現安詳狀態。

4. 粉底厚度是一般人的5倍，還不能龜裂

死亡後皮膚不再分泌油脂，粉底容易乾裂，需使用多層特殊底膏、保濕處理，維持妝容完整。

5. 指甲與頭髮看似「變長」，其實是皮膚收縮

視覺上變長的部位，有時需要修剪，甚至補上假甲讓整體更整齊。

6. 嘴唇乾裂像石頭，要泡凡士林3小時

直接塗護唇膏沒用，需長時間浸潤、慢慢「復活」唇部肌膚。

7. 有時家屬會拿年輕照要求「回春10年」

這時考驗化妝師的柔焦、光影修容技巧，還要調整笑肌、法令紋，讓人自然又不失真。

相關文章：快遞分揀員｜為減肥才應徵！女生每天工作12小時 3天暴瘦2公斤

+ 3

8. 男性化妝，比女性難十倍

家屬常說「他以前沒化妝」，但不上妝又容易顯得面容塌陷，因此化妝師要「偷偷補」，不着痕跡地提亮與調整。

9. 天氣熱最怕「妝溶」

高溫環境會讓妝容崩塌，需隨時控制溫度與用量。

10. 結束工作，會默默說聲「你辛苦了」。

這不只是化妝，是給人生最後一面尊嚴，儀式感從來不馬虎。

貼文曝光後，不少網友都對這份特殊職業給予尊重和肯定：

．「好厲害，這不是學學化妝就好了的技術」

．「辛苦了」

．「感覺很適合兼職新娘秘書，知道的訣竅比一般化妝師多太多了」

．「需要給這些業者大大的respect（尊敬）」



【延伸閱讀，更多各行各業故事】



同事「兼職脫毛」1小時收入比正職日薪多！事主驚嘆女人錢太好賺

+ 5

另類創業｜法律系畢業卻去「執垃圾」！男生8年後已「財務自由」

+ 4

延伸閱讀：

注重保養仍顯老…30歲女陷「容貌焦慮」 網推4技巧：3個月後臉會發光

豬肉有綠光「壞掉了？」 物理老師解答：證明老闆食材好

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】