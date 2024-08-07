菠蘿冷知識｜消暑增免疫力吃完菠蘿舌尖刺痛？醫生教2招輕鬆破解

鳳梨作為熱帶水果中的佼佼者，以其甜美多汁、酸甜適中的口感深受人們喜愛。



然而，許多人在享用鳳梨時，常常會感到舌頭刺痛，甚至有「鳳梨會咬人」的感覺，其背後原因與鳳梨本身富含的蛋白質分解酵素有關。

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鳳梨蛋白酶的雙刃劍 會咬舌卻可提升美味

對此，台灣醫師葉宗儒在其個人社群「一葉草的白袍手札 - 帶你貼近醫學」中解釋了鳳梨會「咬舌頭」的原因。鳳梨中含有一種名為「鳳梨蛋白酶」的獨特酵素，這種酵素具有分解蛋白質的能力，可以將大分子的蛋白質切成小分子的胺基酸，幫助消化吸收。然而，由於我們的舌頭與口腔黏膜也由蛋白質組成，因此當我們食用鳳梨時，該蛋白酶會開始分解口腔中的蛋白質，刺激口腔黏膜細胞，導致舌頭刺痛的不適感。

台灣醫師葉宗儒提到，雖然鳳梨獨特的蛋白質分解酵素會導致舌尖上的刺痛感，但該特性在烹飪中卻成為了被廣泛應用的一大優點。許多肉類料理，如鳳梨蝦球、鳳梨苦瓜雞等，經常使用鳳梨作為醃漬材料，因為其蛋白酶可以有效分解肉類中的蛋白質，使肉質更加軟嫩。因此，鳳梨在料理中的應用，不僅提升了口感，也帶來了獨特的風味。

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鳳梨具多重營養功效 使用鹽巴與熱水告別刺痛感

除了其獨特的風味和口感外，鳳梨還富含多種營養成分。其豐富的維他命C能夠增強免疫系統，促進皮膚細胞修復與再生，以及維持肌膚彈性。鳳梨中的膳食纖維有助於腸道健康，改善消化。此外，鳳梨蛋白酶本身還具有抗炎作用，對於減少腫脹和傷口修復有一定的幫助。

至於如何解決在生食鳳梨時「咬舌頭」的刺痛感呢？台灣醫師葉宗儒分享了兩種簡單的方法讓鳳梨更友善地進入你的口中。首先，可以在食用鳳梨前，將其塗上一層薄薄的鹽巴。鹽巴會破壞鳳梨蛋白酶的活性，從而減少其分解蛋白質的能力。第二種方法則是將鳳梨泡在熱水中幾分鐘，因為熱水同樣能夠破壞其酵素的活性，使鳳梨變得更加「溫和」，減少對口腔的刺激。

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因此，下次在品嚐鳳梨之前，不妨試試這些方法，讓鳳梨變得更加「溫和」的同時，也不失其獨特的風味。無論是在料理中還是直接食用，讓鳳梨都能為我們帶來無盡的美食樂趣和健康益處，得以盡情地享受這一熱帶水果帶來的美妙體驗與營養。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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