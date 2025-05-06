內地男嫌香港5星酒店欠一設施　狠批香港經濟好「但科技好落後」

相信大家都知道，香港與內地的電掣插頭有所不同，大家各自到兩地旅遊時，都會準備轉插或數據線，以防在酒店因為沒有當地的插頭而無法充電，而最近就有位內地網民因為沒有攜帶香港三腳插頭及轉插，嘆「香港科技很落後」。



抖音截圖

近日有位網民在內地社交平台抖音上傳一條影片，並以「香港經濟雖然好，但是科技好落後啊」為題，而影片座標在香港的一間五星級酒店中，影片中該男子用內地的兩腳插頭，打算插咗香港三腳插頭底下的兩個插孔內，但無奈地失敗，並在影片苦嘆「哎喲，我滴天啊」，其後便將其兩腳插頭放下，暗示自己放棄充電。

《堅離地愛堅離地》劇照

影片隨即引來極多網民留言討論，事件亦被轉載到連登討論區，許多眼尖網民反駁樓主可以將數據線拆除，插在三角插頭上面的Type C數據線口，認為香港科技不算落口「個插座有埋Type C好方便喎」、「左上角咪有得插」、「拆開個面版咪有兩條線駁囉」，亦有許多網民怒稱是樓主的旅行功課沒有做好，「好多酒店都有一個國際插喎，同埋你明知去旅行都會帶定轉插，呢啲基本嘢啦」、「人地去旅行都會用當地啲支付方式，得佢地仲係度話冇支付寶/微信好落後」、「一看就沒做好攻略」、「腦子不靈活咋出門呢」、「個頭唔一樣都要俾人話落後」。

亦有少部份網民留言支持樓主，「唔係話撐佢，牆果個係慢牛5w ，叉ipad 咪叉半日都未叉完」。樓主在其後的抖音留言區補充，自己其實知道可以用數據線充電，但認為用數據線充電極慢，「充得太慢了」，並表示下次到香港會記得帶三腳轉插插頭，「好的，下次去記得帶」。