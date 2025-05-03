出軌男女｜沒犯過錯乖乖女最易出軌？女生偷食10大特徵男人難拆穿

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《撒嬌的女人最好命》劇照

有台灣網民在PTT開Po，討論女生偷食10大特徵，更指「從沒出軌過的乖乖牌女生」比「出軌過一次真心悔改的女生」更易出軌。但偷食真的有樣睇，綜合各路網民及「過來人」經驗，含淚總結出以下10點女生偷食特徵，提醒男生小心渣女！

👇👇👇按圖看網民怒數女生偷食10大特徵👇👇👇

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網民含淚總結女生偷食 10 大特徵

【1】異性緣超好

享受眾星拱月的感覺，女性朋友少得可憐、異性朋友卻多到排隊。在到她的 Instagram、Facebook 上看一看，就會發現會 Like 會留言的通常都不是女生。

【2】突然改變打扮風格

女生出軌後沉溺在與新戀情當中，會對自己的外型十分在意。平時少化妝或化淡妝的她，可能會打扮得更美艷，又會買新衫，換香水，打扮風格與平時有很大變化。

【3】開支會突然增加

又買衫又買新化妝品，支出當然會突然增加。如果女友近期轉換打扮風格，又突然呻窮，男生就要特別留意啦。

【4】用電話電腦時會迴避

明明以前連 Facebook、IG、手機密碼都能對告訴你，但突然之間發現她的密碼轉了，在收到新短訊的時候，會變得特別重視私隱，覆短訊講電話都要迴避，神神秘秘。

【5】經常推掉與你的約會

有新戀情自然與你的相處時間就減少，不只是因為她忙著與新歡約會，而是對著你又要說謊掩飾，看到你又會有罪惡感，所以還是少見為妙。

【6】不會為你呷醋

本來以前在 Facebook /Instagram 上見到有女生在你的帖文下留言都會呷醋，但近期變的「成熟懂事」，不會因小事呷醋或與你爭吵，可能是因為你在她心中已經不重要，所以不再呷醋並非是好事喔。

【7】她的閨密對你與以前不同

如果女友出軌背叛你，她的閨密肯定早就知情，有的可能會幫忙掩飾，有的可能對你感到愧疚，對待你的方式不知不覺也會轉變，甚至不再願意和你往來。觀察她的閨密或許能知道一些蛛絲馬跡。

【8】和你親熱變得敷衍

從前還會有甜蜜的親熱舉動，但近期每次想發生關係時，女生總說「我好累」，「我不想」，一次半次還情有可原，但是每次都是這樣，男生就要留心了。

【9】忽冷忽熱

有的女生偷食會有罪惡感，雖然想著新歡時會對你冷淡，但和你在一起的時候又會變得比以前更溫柔體貼，像是在暗示要你挽留她。

【10】經常問奇怪假設性問題

雖然女生總愛問一些假設性問題，但出軌的女生更愛問一些奇奇怪怪的問題，例如「如果有一天我離開你會怎麼辦」、「如果有一天我消失了你會找我嗎」…… 像是向你暗示「我快要離開你了」 。

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