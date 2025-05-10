5月韓劇推薦　朴寶劍《Good Boy》飾擂台廝殺大鬥李宰旭《吞金》

5月韓劇新番輪番上陣，從熱血、燒腦到浪漫應有盡有。《Good Boy》中，朴寶劍飾演拳擊選手，金所泫、李相二也化身奧運選手，退役後朴寶劍成為警察，繼續在犯罪的擂台上廝殺。金多美睽違四年重返小螢幕，在《血謎拼圖》中飾演高中時目睹叔叔倒在血泊，並在現場發現拼圖，卻意外被懷疑成兇手，十年後再度捲入連環命案，與飾演刑警的孫錫久攜手調查。



在韓劇《Good Boy》中，朴寶劍飾演拳擊選手。（《Good Boy》劇照）

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孫錫久認為，犯人的犯案動機絕非偶然，而是別有原因，兩人將意外揭開與神秘拼圖有關的命案真相。《未知的首爾》除了懸疑燒腦，還有成長與浪漫的劇情，朴寶英一人分飾雙胞胎姊妹，與朴珍榮合作，藉由互換人生的謊言尋找愛情和自我。朴寶英在預告中說：

「只有我們兩個人知道的笑容，別人不知道的淚水。」



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《吞金》則是一齣「姐弟虐戀」的作品，李宰旭飾演神秘失蹤多年的朝鮮最大商團少主，歸來後與曹寶兒飾演的角色展開一段姊弟戀，並揭開多年前失蹤的謎團。這些5月新劇各有看點，值得期待。

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