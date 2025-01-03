德國研究揭「有3種特質」容易一世單身　專家：生活滿意度也低

一輩子單身的人竟有共同點！根據德國布萊梅大學的最新研究顯示，擁有這3種人格特質的人，容易單身一輩子且生活滿意度低，不過以台灣人而言，台人不婚的原因主要是沒遇到想走一生的伴侶，或是擔心經濟狀況等等。



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根據美國新聞網站《studyfinds》引用德國研究針對7.7萬名50歲以上的歐洲人進行性格特徵以及生活滿意度調查，將參與者分為有伴侶、從未有和伴侶同居經驗、沒有過婚姻和從未建立過任何認真關係等4類，同時依照開放型、盡責型、外向型、親和型、沉穩型等5種人格特質分析，結果發現單身者性格缺乏責任、較內向、不太樂於體驗生活等，容易孤單到老。

研究員朱莉婭斯特恩（Julia Stern）表示，透過研究發現，從未經歷過任何認真戀愛的人，在開放型和外向型的人格特質得分較低，生活滿意度也不高，建議必須要格外照顧或關心這類單身者。

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另據台灣中研院調查指出，台灣民眾未婚、不婚的主要原因為「沒遇到想結婚的對象」、「很享受現在的生活」、「擔心婚後經濟狀況」。台灣內政部統計資料指出，台灣近10年來的結婚率主要是呈現負成長，單身人口也急遽增加，顯示越來越多人認為結婚已經不再是人生必走的路。

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