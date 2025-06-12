日本超市天花板有貓眼監控　更會探頭出來偷窺　逗貓棒互動時超萌

最近，一位日本網友走進一家開在新宿的中國特產超市，本來想買點東西，結果一抬頭髮現天花板好像有什麼在動。



沒看清楚，但嚇了一跳。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

選購時，總覺得被什麼盯著。（x@fasteriscooler）

Case 01



後來看清楚了，是一隻貓貓在上邊。

貓貓露出腦袋，盯着每一位進來購物的人類。

貓眼監控在這裏（x@fasteriscooler）

貓：我是店裏的貓眼監控，大家請自重嗷~

喵：你有什麼要查詢嗎？（x@fasteriscooler）

看到這裏，也有人擔心貓眼監控不是自願的，會不會是卡在上邊了？

後來，網友向店裏的店員了解到，這隻貓就是店裏養的貓，牠沒有被卡住。

有時候在天花板看不到貓，就伸出一根逗貓棒逗一逗。

看不到貓？拿出逗貓棒吧！（x@fasteriscooler）

然後，就看到一隻貓爪伸出來了。

秒伸手出來抓（x@fasteriscooler）

還以為今天貓眼監控不上班，下樓來了呢，原來還在上邊呀。

喵：你好嗎？（x@fasteriscooler）

Case 02



在超市便利店裏養貓，貓咪不僅充當招財貓的角色，還能擔起貓眼監控的重任。當然，抓老鼠也是很重要的工作。

看便利店裏的柱子，有貓貓店員上班的痕跡。

牆上都是喵員工上班的痕跡。（擼貓教授提供）

下邊這家店裏也有貓眼監控，可是走進去第一眼很難看到貓眼。

從貨架到天花板搜尋了一遍，真的找不到貓眼監控在哪裏呢，你找到了嗎？

這裏也有貓眼監控，你找到了嗎？（擼貓教授提供）

找到啦，原來在這裏！

到底是在上班摸魚，還是上班當貓眼監控呀？

喵在這裏（擼貓教授提供）

貓貓們不光是在上班的時候可以當貓眼監控，在家也一樣可以。

Case 03



一位網友平時不在家裏住，有段時間回家天天和父母住在一起，只要在屋裏待着的時候，家裏的那隻貓就趴在窗口監控。

表情很豐富，貓貓好像有很多話在心裏憋着。

「哎喲，這個人怎麼住了這麼久還不走呀！」

喵：這個人怎麼住了這麼久還不走呀！（擼貓教授提供）

「不會就在家裏一直住下了吧？那以後會不會跟我爭寵啊？」

喵：還賴著呢！（擼貓教授提供）

隔一會兒再來看，貓貓震驚。

「你還在屋裏待着！真的不走了嗎？」

喵：煩死人了（擼貓教授提供）

喵：真討厭！（擼貓教授提供）

Case 04



去院子裏散散心，思考思考貓生。

貓：誒，成年的子女賴在家裏就是麻煩！

喵：家裏有陌生人，我只好出來避避！（擼貓教授提供）

Case 05



還有一位網友本來是想給家裏的貓挖一個偷窺洞，沒想到挖好後的效果堪比貓眼。

是這樣的，他們家前門貼上了防偷窺的玻璃膜，從外邊看不到屋裏，從屋裏也看不到前院。

對於人來說，其實還不錯，打開門就能看到前院。

但對貓來說，不讓貓出門貓就永遠看不到前院的風景，網友感覺很可惜，一定要想辦法讓貓在家就能看到前院的風景。

來挖個給貓咪看風景的小洞吧！（擼貓教授提供）

想來想去想到了一個很簡單的方法，那就是在玻璃膜上挖個洞。洞口剛好和貓貓頭一般大，讓貓站在家裏就能看到前院。

（擼貓教授提供）

洞口挖好了，貓貓站在家裏朝外看時是下邊這樣子。

（擼貓教授提供）

而人站在外邊朝裏看，就變成了下邊這樣子。

（擼貓教授提供）

哈哈哈，好像玻璃門上裝了貓眼探頭。

不得不說，這樣的貓眼監控也太可愛啦，被盯住也一點不害怕！

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