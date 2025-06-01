威而鋼｜年輕男性亦會陽痿！醫生揭壯陽藥四大迷思：不能增加性慾

【威而鋼／壯腸】藥物威而鋼因其外貌而常被稱作「藍色小藥丸」，雖然或許部份人都聽過，但還是對這款藥物充滿誤解。台灣泌尿科醫生戴定恩點出4大迷思，並且說明使用威而鋼時須注意的事項，如劑量要適中、服用時間點、心血管疾病患者使用前要先諮詢過醫生等。



藥物威而鋼因其外貌而常被稱作「藍色小藥丸」。（ai生成圖片）

台灣醫生戴定恩在臉書《暖男 戴定恩醫肩 泌尿科推薦 割包皮 結紮 低能量震波 菜花全方位 攝護腺》上發文指出，威而鋼（Viagra）是全球公認、有效治療勃起功能障礙（ED）的藥物，但許多人對它還是充滿誤解。

威而鋼的4大迷思與真相：

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威而鋼是透過促進陰莖血流，使男性在性刺激下更容易勃起並維持更久，因此服用後並不會使人隨時隨地保持勃起狀態。

會傷害心臟？

威而鋼最早用於治療「心絞痛」，後來才發現它的「驚人副作用」，單獨使用威而鋼通常不會對心臟有害，但須特別注意不能與「硝化甘油」等心臟藥物一起服用，否則會導致血壓驟降、暈眩，甚至引發心臟病或中風。

能提高性慾？

性慾來自大腦，威而鋼不是「催情藥」，只是幫助「下半身」更給力，因此並不會增加性慾，而是幫助陰莖血管擴張，讓男性更容易勃起、維持更久。

只有老年人能服用？

勃起功能障礙不只發生在老年人，年輕男性也可能因為壓力、焦慮、熬夜、生活習慣不良，而出現「硬不起來」的狀況。

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戴定恩續指，使用威而鋼通常建議從最低劑量開始，如25mg或50mg，並視反應調整，民眾切勿自行加量，且若患有高血壓、心臟病、糖尿病等疾病者，務必先諮詢醫生，絕對不可自行用藥！

另外，服用威而鋼後30分鐘至1小時效果最佳，飯後使用效果較慢，戴定恩補充，威而鋼能改善生理性勃起問題，但如果是心理壓力、焦慮導致的障礙，還是得從心態調整入手，因此正確用藥、按醫囑服用，才能既安全又重拾信心。

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