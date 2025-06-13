撩鼻屎｜研究揭「採礦」是身體發求救信號！醫生：亂挖惹4大風險

挖鼻孔這個生活習慣幾乎人人都做過，卻鮮少公開討論，雖然挖鼻孔的畫面令人不適，但又經常忍不住衝動「探索」鼻孔，到底是出於習慣還是本能呢？台灣醫師早前就在Facebook發文表示，原來挖鼻孔有緩解心理壓力的作用，但同時亦有四大健康風險。



黃軒醫師Facebook截圖

早前台灣黃軒醫師在其Facebook社交平台發文，撰寫一篇關於挖鼻孔的文章，表示根據《臨床精神病學雜誌》（J Clin Psychiatry）發表的研究指出，高達91%的成年人坦承有挖鼻孔的習慣，平均每天會進行4次，部分人甚至一天超過20次。這種在醫學上被稱為「鼻腔挖掘」（rhinotillexis）的行為，其實是人類與生俱來的生理反應。當鼻腔感到乾燥或受到刺激時，大腦會自然產生清理的衝動，這是鼻子發出的「求救信號」。

黃軒醫師Facebook截圖

黃軒醫師表示挖鼻孔其實有一大作用，不僅僅是生理需求，更與心理因素密切相關，挖鼻孔是一種自我安撫行為（self-soothing behavior），類似於咬指甲或撥弄頭髮，當人們感到壓力、焦慮或無聊時，這種重複性動作能夠帶來短暫的心理慰藉，「都是身體試圖在壓力情景中找到平衡的方式」，亦引用國際期刊《神經元》（Neuron）的研究，表示這類行為可能觸發大腦釋放多巴胺，產生愉悅感，進而形成難以戒除的習慣循環，「簡單說：很多時候，你不是鼻子癢，而是心情在作怪，你無聊的時候，也在挖啊！」

雖然挖鼻孔看似無害，但亦有四大潛在的健康風險不容忽視。黃軒醫師特別提醒，若出現反覆以下的異常症狀，例如流鼻血、持續鼻塞或疼痛等異常症狀，應立即就醫檢查。

《武狀元蘇乞兒》劇照

挖鼻孔風險一：感染風險增加

手指上的細菌可能引發鼻前庭炎，嚴重時甚至導致敗血症

挖鼻孔風險二：鼻腔損傷

頻繁摳挖容易刮傷鼻黏膜，造成鼻出血或慢性發炎

挖鼻孔風險三：意外傷害

用力過猛可能傷及鼻中隔，嚴重者需手術治療

挖鼻孔風險四：神經系統風險

鼻腔微小傷口可能增加細菌入侵中樞神經的機會

事實上，過往也有例子顯示，亂撩鼻甚至會危及生命。根據內地《山海視頻》2022年的報導，有一名化名「花花」的15歲女生，平常很愛撩鼻子，結果某天她在鼻孔內發現一個不知明的大膿包，她不以為意，更用手指將其擠破。事後也只用清水清潔，結果傷口並沒有癒合，細菌更從傷口擴散到鼻黏膜上，再引發了顱内感染，導致生命危險。幸好，在半個月的治理後，已保住性命，康復出院。睇全文👉👉👉15歲少女沉迷手指撩鼻險死 鼻窿驚藏一物搶救半個月才保命

AI生成圖片

黃軒醫師亦列出5大健康建議，防止以上風險的發生。首先建議保持鼻腔濕潤，可以透過多喝水、使用生理食鹽水噴鼻、在乾燥環境使用加濕器等方法來改善。其次是注意手部衛生，要勤洗手，必要時用紙巾代替手指清理。當忍不住有衝動想挖鼻孔時，可透過握拳或按摩指尖來轉移注意力，用其他行為來替代或或鼻孔，如果一旦發現自己挖鼻孔是與壓力或焦慮有關，建議尋求專業的心理咨詢協助。黃軒醫師表示除了調整自己的行為習慣之外，在日常生活飲食方面，可以多攝取富含維生素A和C的食物，如紅蘿蔔、菠菜和柑橘類水果，有助於強化鼻黏膜的健康，提升身體的防禦能力。

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