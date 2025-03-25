慢性發炎｜8大徵狀揭「身體正在發炎」後生仔也中！醫生:養出癌症

慢性發炎，這個看似抽象的醫學名詞，正悄悄影響著現代人的健康。台灣醫師張家銘在Facebook發文指出，許多人長期感到疲勞、腸胃不適、關節痠痛等症狀，卻未能察覺這些可能是慢性發炎的警訊。他強調，慢性發炎並非突發的健康危機，而是長期累積的結果，若不及時處理，可能成為多種慢性疾病的根源。



基因醫師張家銘Facebook截圖

台灣醫師張家銘在Facebook發文分享關於慢性發炎，他指慢性發炎即身體長期受到刺激，導致免疫系統持續處於作戰狀態，這種隱形的消耗會逐漸侵蝕健康，雖然不會馬上生病，但仍然會影響全身各個系統，最終成為慢性疾病的根源，「與心血管疾病、糖尿病、癌症、失智症，甚至肥胖、憂鬱症密切相關」。

他特別列出八大常見症狀，往往被誤認為是壓力大或年紀增長的自然現象，但實際上，它們是身體在提醒我們：免疫系統正處於長期作戰狀態，健康正在被逐漸侵蝕，應提高警覺。

《校對女王》劇照

慢性發炎症狀一：「火氣大」

症狀包括嘴破嘴臭、牙齦腫痛、喉嚨發炎反覆發作等

慢性發炎症狀二：「腸胃鬧脾氣」

腸胃較差，壓力大就拉肚子，或是經常胃食道逆流、腹脹、消化不良。

慢性發炎症狀三：「睡飽還是累」

即使每天睡7-8小時，卻還是覺得沒精神，容易疲憊。

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慢性發炎症狀四：「腦袋卡住」

記憶力變差、思考變慢、注意力難以集中，容易忘東忘西。

慢性發炎症狀五：「關節卡卡」

早上起床或久坐後站起來時，膝蓋、腰部會僵硬或疼痛。

慢性發炎症狀六：「皮膚變差」

皮膚容易長痘、皮膚暗沉、紅腫、濕疹、容易過敏。

《舉重妖精金福珠》劇照

慢性發炎症狀七：「壓力一大就感冒」

整體免疫力變差，感覺比以前更容易生病，恢復時間也變長。

慢性發炎症狀八：「莫名發胖」

沒怎麼吃東西，但肚子卻越來越大，體脂肪增加，代謝變慢。

要遠離慢性發炎，張家銘建議從生活習慣入手，例如飲食上應減少精製糖、加工食品和油炸物的攝取，多吃富含抗氧化劑的食物，如綠葉蔬菜、堅果和魚油。此外，適量運動、充足睡眠以及減少環境毒素的接觸，能有效降低發炎風險。他強調，慢性發炎並非不可逆轉，只要及早發現並採取行動，就能避免其發展為更嚴重的慢性疾病，了解慢性發炎，是現代人守護健康的重要一步。

資料來源：基因醫師張家銘