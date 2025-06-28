魷魚遊戲3專訪｜李政宰談成奇勳最大遺願　親自解構結局真正意義

風靡全球的神級韓劇《魷魚遊戲3》（魷魚遊戲第3季）27日在Netflix上架，如同預告暗示的更徹底地披露人性醜惡面。導演黃東赫最終留給劇迷充滿遺憾與希望的結局，突顯出「善良」終能戰勝一切。



第3季最後重頭戲落在李政宰面對「2個只能活1個」的天人交戰下，義無反顧慷慨赴死，向大反派李炳憲無聲抗議他們絕對不是同類人。

風靡全球的神級韓劇《魷魚遊戲3》27日在Netflix上架。（《魷魚遊戲3》劇照）

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畫面最後停在美國的街邊小巷中，仍有穿著西裝的人在比賽打畫片，這人正是荷李活巨星姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）。她僅有數秒客串鏡頭，再次證明《魷魚遊戲》席捲全球的超狂影響力。而導演黃東赫先前誓言不會再拍，原來是因為要交棒給「美國版」繼續發揮。

姬蒂白蘭芝僅有數秒客串鏡頭。（《魷魚遊戲3》劇照）

李政宰接受台灣媒體採訪時表示，他最想對男主角成奇勳說的一句話就是「去看女兒吧」，因為這將成為男主角的遺願。而對於在第3季中躺在棺材裡出場，李政宰笑說：

「躺在裡頭的感覺真的很奇怪，而且我確實感覺幕後主使者在嘲弄奇勳，像是在玩弄他一樣，讓我感到非常憤怒。」



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李炳憲在劇中曾詢問李政宰「你還相信人性嗎」，李政宰受訪時回答：

「當然，我們必須要有信念。我覺得這部戲不是在問我們應不應該相信人性，而是在探討我們要怎麼跟別人更好地連結、溝通，以及如何更好地和彼此共存。」



提到在劇中他總會鼓勵其他參賽者，李政宰說他私下也是如此：

「很多和我一起演戲的演員都會問我，透過『魷魚遊戲』取得這麼大的成功是什麼感覺？能夠環遊世界見粉絲、跟影迷互動是怎樣的感受？我都會說『下一個就輪到你們了』。」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】