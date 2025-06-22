歌手患罕病20年滿身疤「趴著都會痛」動刀8次堅持音樂夢惹心疼

韓國樂隊FTISLAND主唱李洪基近日在節目中坦承，自己已經與罕見疾病「化膿性汗腺炎」對抗近20年，引發粉絲與觀眾的關注與心疼。



韓國樂隊FTISLAND主唱李洪基近日在節目中坦承，自己已經與罕見疾病「化膿性汗腺炎」對抗近20年。（節目截圖）

韓國樂隊FTISLAND主唱李洪基近日在節目中坦承，自己已經與罕見疾病「化膿性汗腺炎」對抗近20年。（節目截圖）

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李洪基於早前播出的綜藝節目《我家的熊孩子》中，為了即將到來的音樂節演出前往醫院接受檢查：「最近有很多音樂節和演出，所以擔心身體狀況才來檢查。」他表示，自己從青少年時期就開始出現症狀，反覆受到化膿性汗腺炎困擾。

化膿性汗腺炎是一種慢性罕見疾病，常發生於臀部、腋下等汗腺集中的部位，會反覆出現膿腫，不僅伴隨劇痛，也會留下手術疤痕，嚴重影響日常生活。李洪基表示：

「過去有幾次發作，被診斷為腫瘍性化膿，至今大約已經快20年了，光是這位主診醫生就已經幫我開過3次刀，加上其他醫院的話手術超過8次。」



李洪基進一步透露，曾經因為腫塊過大需要插入引流管，「連趴著都會痛，坐下更是困難」，生活品質嚴重受到影響。他坦言：

「這一直是我最大的心理負擔，就連去澡堂也不敢去。」



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李洪基也提到學生時期的尷尬經歷：「我從中學開始就罹患這個病，當時上課時根本無法好好坐著，只能貼著藥膏側坐著。有一次腫瘤在課堂上爆開，整件制服都濕了，最後只好提早離開學校。」診斷結果顯示，他的臀部狀況控制得不錯，但腋下部份仍有輕微痕跡。醫生說明：

「進入40歲後男性荷爾蒙分泌會減少，這個疾病的發作頻率也可能因此下降。」



節目中也針對生活習慣進行了檢視，專科醫生提醒他應減少攝取油膩的外賣食物、電子煙與酒精，這些都是可能加劇病情的因素。在節目尾聲，李洪基也親自整理混亂的家務，展現他從改善生活小事做起的決心。

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