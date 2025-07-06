成人版多啦A夢《章魚嗶的原罪》超暗黑 主角借「道具」釀悲劇惹議

《章魚嗶的原罪》為少年Jump+上連載的短篇漫畫，看似幸福卻又駭人的劇情廣受讀者的喜愛，儘管只發布了2卷，發行量卻突破140萬冊，創下當時連載作品最高瀏覽量。2025年改編成動畫版，6月28日播出後憑藉出色的製作品質與原作特有的詭異壓迫感，立刻登上X平台趨勢熱搜，被不少網友稱為「暗黑版多啦A夢」，目前《章魚嗶的原罪》分級為限制級，可以在Netflix、Amazon Prime Video、ABEMA 等多個串流平台觀看。



播放警示揭開《章魚嗶的原罪》包裝下的殘酷寓言

《章魚嗶的原罪》製作委員會在動畫播放前出現了一則告示：

「本作品中描寫了一部份與生命有關的敏感議題。在尊重原作的意圖下，以影像方式呈現，絕不代表推崇該行為。 這是章魚嗶和孩子們勇敢面對坎坷命運的悲喜故事，希望大家能觀賞到最後。」



到底是什麼樣駭人的故事需要提前貼出這樣的警示呢？劇情講述了來自快樂星球的章魚型外星人「章魚嗶」，使命是向全宇宙傳播快樂，在來到地球後，遇到了小學生久世靜香，一個因家庭破裂和校園欺凌而失去笑容的女孩。章魚嗶試圖用各種「快樂道具」幫助靜香，但由於不理解人類的痛苦，它的善意反而加劇了悲劇的催生，結局最終為開放式，雖然未留下完美結局，卻給了我們更多的思考空間。

《章魚嗶的原罪》看似幸福卻又駭人的劇情廣受讀者的喜愛。（《章魚嗶的原罪》劇照）

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成人版多啦A夢？製作人坦言難以改編

這部作品作為成人版的多啦A夢，深度剖析校園欺凌及家庭暴力的問題，人的黑暗面在作者尖銳的筆觸下暴露無遺。TBS製作人須藤孝太郎在採訪時坦言，當初看到漫畫原作時就直呼：「這要怎麼動畫化啊！」除了漫畫本身就已經非常完整，內容也參雜許多敏感題材，在刺激和趣味之間取得平衡相當困難。他認為作者真正想傳遞的核心是「友情與對話」，表示：

「我一直覺得《章魚嗶》是一部帶著希望、引導觀眾走向正面的作品，最終的核心都是朝向幸福前進。」



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日本青少年自殺率攀升 孩子在體制與沉默中崩潰

然而，章魚嗶的原罪到底是什麼呢？一個以「絕對快樂」為準則的外星人，來自一個和地球完全相反的烏托邦，牠所掏出的各種「快樂道具」，就像現今社會對家庭和諧的病態追求，當這些道具解決不了問題時，被壓抑的真實情緒，導致孩子喪失處理負面情感的能力，最終走向悲劇。

2024年日本精神神經學會發布的學術期刊《精神病學和臨床神經科學》中，調查結果顯示，接受調查的1,900名學生中，17.3%有抑鬱症狀，19%有焦慮症狀，自疫情發生以來，以拒絕上學、校園欺凌、自殺為主的心理問題案例數逐年上升。

在章魚嗶第101次回溯仍無法改變結果的劇情​​中，揭露了青少年在龐大體制面前的無力，漫畫中的老師、鄰居等旁觀者選擇集體沉默，結局最後提到「溝通，是會產生很多快樂的」，其實就是在影射大人所留下的爛攤子，最後卻都由孩子承擔，顯示出家庭創傷不只是個人的困境，也是整個社會結構的共犯。

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ano談主題曲創作靈感 把中學時的心境全寫進歌裡

值得一提的是，學生時期曾遭受欺凌的日本偶像ano為該部動畫演唱片頭曲，她在採訪中表示，在受邀演唱片頭曲之前就已經看過原作漫畫，因為對故事中沈重又痛苦的情感有深深的共鳴，所以在接下邀約後，花了很多時間思考如何把這些感受融入創作裡：

「我試著用歌曲去呈現自己中學時，覺得世界毫無色彩的心情，以及畢業後依然會陷入同樣狀態的經歷，毫無保留地全部寫進歌裡。如果這首歌能陪伴那些不容易求助、難以把心裡話說出來的人，我會很開心。」



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由於故事涉及暴力及自殘，動畫一開頭就加上了警告文字，這在動畫中相當罕見，也讓初次接觸的觀眾大感驚訝，引起了許多網友的熱議：

「跟來自深淵一樣溫馨療癒呢」

「點進來之前：畫風好可愛來看看，看完後：這他X都是什麼個狀況」

「剛瞄了一眼巴哈分級是18+，我認為十分合理」

「個人建議是家長們自己先看一次，再決定是否讓小孩子看，或是陪他們一起看」

「很棒的作品，如今動畫終於開播了，看這作畫品質真的大推」

「老實講，我覺得不要刪減也別下架，因為這是要讓所有人明白，自己選擇旁觀時的後果。」



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東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

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