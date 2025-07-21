唔好再呃自己！7個徵兆暗示你應該分手了　其實自己一個更開心

愛情真的會隨時間消逝嗎？感情究竟是愈磨愈合，還是愈磨愈不合？有時在雙方相處的過程會讓你警覺「這樣下去不好」，甚至萌生「我們真的合適嗎」的念頭。但大多數時候，處於濃情蜜意的我們會因為被愛情沖昏頭，而看不清楚眼前的事實——當局者迷的你，一直沒辦法好好地判斷，是否這段關係還有繼續維持下去的必要。



現在就是你來好好檢討一番的機會了，當你的感情中出現下列這 7 種狀況時，你就需要重新審視兩人的關係……

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1. 你的親朋好友對你的伴侶頗有微詞

雖然說談戀愛是兩個人的事，但你親近的人跟身邊的人更能從另一種角度來瞭解你，也能更知道你自己的盲點，還有對方究竟適不適合你。雖然說你的朋友或家人沒有跟你一樣在戀愛中，也不一定會對他有跟你同樣的看法，但至少這些人都是了解你的人。如果你的伴侶總是和你的朋友、家人處不好，抑或他們覺得你不適合與這個人交往，也許你該認真考慮他們的意見。以旁觀者的角度來看一段感情總是比較清楚，更何況他們是最希望你過得好的人了！

2. 遇到衝突或爭執，彼此先退到遠方去

「逃避衝突」可能會嚴重地損害一段本然美好的關係。你和你的伴侶不可能藉著逃避問題來解決它們；此外，如果問題沒有得到解決，其中附帶的憤怒、挫折和悲傷，都不是迴避問題才可以解決的。如果是牽涉到雙方的價值觀、對於未來的規劃等比較嚴肅的話題所引發的爭吵，你們也還是想要透過這種不溝通的方式解決的話，你就必須要好好思考，彼此到底有沒有真誠的對待彼此？

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3. 眼裡只有對方，卻乏共同話題與興趣

在熱戀期當中，許多情侶當然都不介意約會地點或見面行程，只想和對方一直膩在一起。但適，當熱戀期退散，雙方開始以正常的步調重新回歸生活，並且開始適應彼此在對方的生活的位置時，你們兩個人是否能有共同的興趣與話題，真的是一段關係能否維持的關鍵因素。沒有共同興趣的兩人，少了共通話題或是可以一起完成的事情，長時間下來容易造成彼此的倦怠或是乏味喔。

4. 某一方對另一方不斷批評與指責

當雙方愈來愈熟之後，你們漸漸露出本性，讓對方有機會就找碴嗎？還是說有一方對現況或相處模式感到不滿，從原本的「抱怨」逐漸演變成「批評」呢？「抱怨」可能只是在口頭上發洩情緒，有時候可以在抱怨之後想辦法解決問題，讓彼此關係變得更好。但是「批評」卻是一種強烈的否定及情緒宣洩，如果你的伴侶一直批評你，卻不想和你討論如何改善現況——那麼，你其實也沒有必要為了這段感情而忍氣吞聲。

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5. 是你愛吃醋，還是他不避嫌？

避免「瓜田李下」是互信互愛的情侶都該遵守的事情。並不是說有對方的信任就該為所欲為，而是這些信任都來自於彼此都不要做出讓人懷疑、讓人煩惱的行為。如果你現在和愛人吵架的因素，多半是因為覺得對方和異性的互動太過於親密、不懂避嫌、讓你沒安全感等等，那麼你是否也要好好思考，他在這段關係中到底有沒有給予你「尊重」的感覺。

6. 甜蜜美好的情景，只存在於回憶中

你們現在仍不斷吵架、齟齬不休嗎？對方看著你的眼神與舉動，一點都沒有「愛你」的樣子，反而是滿滿的不耐煩與嫌棄？或許，你對他的愛還有那些讓你眷戀與緬懷的場景，都是處於你們剛認識時、還在甜蜜不堪的熱戀初期的時候。而現在已經沒有這種感受了，反而是你捨不得那些還「留在過往」的美好回憶，甘願繼續留在這個已經變樣的人的身邊受苦。

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7. 這段關係帶給你的壓力遠多過於快樂

愛一個人要愛他的缺點與優點，而不是成天只想著享樂與遊玩，這才是真正的愛情。但是當你在一段關係中所感受到的不快樂、焦慮與壓力遠遠多於快樂的時候，你真的需要好好考慮一下，這段關係是否還能繼續。無論你再怎麼喜歡對方，除非對方和你現在經歷的不順遂在未來都一定會解決，或是在這段關係中能帶給你巨大的成長，否則你沒有任何理由為了一個不值得的人，去犧牲自己快樂的權利。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】