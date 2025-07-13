第二個Labubu？趙麗穎、全紅嬋都曬出Wakuku合照　閱讀量超10億次

火遍全球的泡泡瑪特Labubu出現競爭對手了？



有著標誌性一字眉的「小野人」Wakuku橫空出世！虞書欣、章若楠、丁禹兮……等多位知名內地藝人通通都人手一隻，每每出新品都能造成大批粉絲的搶購，讓Wakuku成為了潮玩界的新一代的斷貨王，究竟這隻悄悄崛起的Wakuku能不能復刻Labubu的成功呢？

Wakuku潮玩IP崛起，內地娛樂圈多位明星同時曬出合照，會否成為下一個Labubu?（點擊放大瀏覽）👇👇👇

Labubu遇競爭對手？趙麗穎、虞書欣等明星 曬出叛逆萌感Wakuku（微博＠Letsvan；01製圖）

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森林小野人席捲Z世代 用叛逆萌感征服年輕人

Wakuku是由內地潮玩公司Letsvan於2023年所推出的IP，Letsvan為一家面向Z世代的新興潮玩品牌，創辦於2020年，產品涵蓋盲盒、公仔、BJD（Ball—jointed Doll，球型關節玩偶）等，致力於通過文化產品與年輕族群建立共鳴。

故事背景：Wakuku誕生於一個森林部落，熱愛狩獵，自幼就展現了超乎常人的智慧和勇氣，經常獨自深入叢林和各種野獸玩耍，不過牠並不滿足於現狀，渴望了解部落之外的世界，對未知的一切充滿好奇。Wakuku以「森林中的小野人」作為核心形象，有著標誌性的粗獷連心眉、圓滾滾的糖膠毛絨身體、豹紋帽等叛逆元素，塑造出「可愛中帶點野性」的衝突美感。

隨心換裝超療癒！創造獨一無二的小精靈

Wakuku自2023年的香港亞洲玩具展首次亮相以來，便有了驚人的成長速度，設計團隊巧妙地結合部落圖騰與街頭塗鴉，推出「搗蛋日記」、「毛毛潮趣」等系列盲盒，每個角色都擁有獨立性格與冒險故事，形成沉浸式IP宇宙。除此之外，Wakuku最大的亮點就是牠能夠隨意的換裝，通過許多博主們的巧手改造，每個人都能親手打造出一隻專屬的森林小精靈，不僅參與感十足，也能讓Wakuku和大眾產生更深的情感連結。

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明星效應加持 話題量破10億、掀搶購潮

然而讓Wakuku成功爆紅的主要原因，大部分要歸功於明星的帶貨助攻，從虞書欣作為起點，趙麗穎、章若楠、沈月、范丞丞、全紅嬋、王昶、梁偉鏗也陸續曬出這款玩偶，不論是明星藝人還是運動選手，無一不被牠圈粉，相關話題閱讀量超10億次，只要一推出新系列，線下門店或是線上網店都被迅速搶購一空，而虞書欣同款的豹紋帽WAKUKU更被翻倍炒價，公司通過販售限量版及跨界合作的行銷手法，進一步推動了產品的稀缺性與收藏價值，Wakuku到底能不能趕上前輩Labubu的火熱程度呢？

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