初老症｜夜蒲時6個初老徵狀　聽「勁歌」2大反應代表你不再年輕

美國名媛Kim Kardashian在之前知名喜劇小品《週六夜現場》(Saturday Night Live)節目,其中一段描述「夜店初老症狀」的段子深獲眾多網友認同。



如果你現在踏入夜店也會產生以下6種情況,那代表你也已經是Too old for the club,已經變成不再適合去夜生活狂歡的老妹、老弟的殘酷事實啦!

1. 一進夜店就很睏

原本想上夜店瀟灑浪蕩一整晚、好好花費平常辛苦賺來的錢買酒犒賞自己,結果一坐下就犯睏。還忍不住跟姊妹抱怨,「這麼大的夜店,居然沒有安排一個睡覺的地方?!」

2. 再也穿不住高跟鞋來跳舞,只有腳疼

以前總想著要穿著最美的細跟高跟鞋艷壓全場,現在幻想破滅、等待著妳的只有永無止盡的腳痛。只想奮不顧身衝去後方廚房把腳泡在冰塊裡消腫,並疑惑自問,「真搞不懂我以前怎麼受得了這種鞋子?」上前勇敢搭訕夜店小哥,只是為了願意花幾千塊買下他腳上的運動鞋,穿上球鞋瞬間宛如置身天堂。

3. 最愛的舞曲現在只覺得:「這些歌怎麼變這麼快,我跟不上節拍?」

在舞池想「旋轉跳躍我閉著眼~」讓所有異性對自己垂涎三尺,但不知不覺發現自己的舞姿跟不太上節拍,「這首歌原本有這麼快嗎?是我有問題,還是Rihanna的歌就是這麼快?」

4. 「音樂有必要開這麼大聲嗎?」

以前覺得夜店轟翻天花板才是王道,現在一進去只覺得要被震出心臟病,甚至想戴上抗噪耳機,「這音量絕對太超過了,有必要放這麼大聲嗎?我都要耳聾了!」

5. 大多時間待在廁所拉肚子

原本老娘想要好好放縱一晚,事前天天做瑜珈來維持好身材。但當天亂吃亂喝一通瘋狂肚子痛,大多數的時間都在廁所裡渡過,連跳舞時都要小心自己肚子的咕嚕聲,還狼狽到要呼喊姊妹過來廁所:「幫我脫裙子和拉住頭髮,不然會弄髒!」

6. 無心豔遇,只擔心要怎麼回到家

一邊喝酒、一邊拍手打節奏也一邊用手機觀察交通狀況,如果發現就快要叫不到車或是門口大塞車,就會想趕緊呼喊姊妹:「我們差不多要走了啦!」根本不在乎有沒有邂逅到帥哥美女。

姊妹們都在12點時就已經想離開夜店回家睡覺?許多網友紛紛贊同,

「以前閨密拉我一群人去上夜店,結果最後所有人都像影片一樣拉肚子狂跑廁所,之後再沒有人提議要上夜店了!」

「非常怕塞車,一到危險時間就想找車走人」

「29歲的我只想去一個安靜舒服的地方,在正常音量下好好跟我的朋友聊天」

「現在只覺得夜店的酒又貴又難喝,吃的東西永遠都一樣炸物拼盤,我比較愛我的床」



