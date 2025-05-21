初老症｜夜蒲時6個初老徵狀　聽「勁歌」2大反應代表你不再年輕

美國名媛Kim Kardashian在之前知名喜劇小品《週六夜現場》（Saturday Night Live）節目，其中一段描述「夜店初老症狀」的段子深獲眾多網友認同。



如果你現在踏入夜店也會產生以下6種情況，那代表你也已經是Too old for the club，已經變成不再適合去夜生活狂歡的老妹、老弟的殘酷事實啦！

Clubbing不再有趣？Kim Kardashian揭6大夜店初老症狀：淨係擔心點樣返屋企（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Kim Kardashian描述6個夜店初老症狀 網友點頭深有同感（01製圖）

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1. 一進夜店就很睏

原本想上夜店瀟灑浪蕩一整晚、好好花費平常辛苦賺來的錢買酒犒賞自己，結果一坐下就犯睏。還忍不住跟姊妹抱怨，「這麼大的夜店，居然沒有安排一個睡覺的地方？！」

2. 再也穿不住高跟鞋來跳舞，只有腳疼

以前總想著要穿著最美的細跟高跟鞋艷壓全場，現在幻想破滅、等待著妳的只有永無止盡的腳痛。只想奮不顧身衝去後方廚房把腳泡在冰塊裡消腫，並疑惑自問，「真搞不懂我以前怎麼受得了這種鞋子？」上前勇敢搭訕夜店小哥，只是為了願意花幾千塊買下他腳上的運動鞋，穿上球鞋瞬間宛如置身天堂。

3. 最愛的舞曲現在只覺得：「這些歌怎麼變這麼快，我跟不上節拍？」

在舞池想「旋轉跳躍我閉著眼～」讓所有異性對自己垂涎三尺，但不知不覺發現自己的舞姿跟不太上節拍，「這首歌原本有這麼快嗎？是我有問題，還是Rihanna的歌就是這麼快？」

4. 「音樂有必要開這麼大聲嗎？」

以前覺得夜店轟翻天花板才是王道，現在一進去只覺得要被震出心臟病，甚至想戴上抗噪耳機，「這音量絕對太超過了，有必要放這麼大聲嗎？我都要耳聾了！」

5. 大多時間待在廁所拉肚子

原本老娘想要好好放縱一晚，事前天天做瑜珈來維持好身材。但當天亂吃亂喝一通瘋狂肚子痛，大多數的時間都在廁所裡渡過，連跳舞時都要小心自己肚子的咕嚕聲，還狼狽到要呼喊姊妹過來廁所：「幫我脫裙子和拉住頭髮，不然會弄髒！」

6. 無心豔遇，只擔心要怎麼回到家

一邊喝酒、一邊拍手打節奏也一邊用手機觀察交通狀況，如果發現就快要叫不到車或是門口大塞車，就會想趕緊呼喊姊妹：「我們差不多要走了啦！」根本不在乎有沒有邂逅到帥哥美女。

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姊妹們都在12點時就已經想離開夜店回家睡覺？許多網友紛紛贊同，

「以前閨密拉我一群人去上夜店，結果最後所有人都像影片一樣拉肚子狂跑廁所，之後再沒有人提議要上夜店了！」

「非常怕塞車，一到危險時間就想找車走人」

「29歲的我只想去一個安靜舒服的地方，在正常音量下好好跟我的朋友聊天」

「現在只覺得夜店的酒又貴又難喝，吃的東西永遠都一樣炸物拼盤，我比較愛我的床」



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