網購家品提防致癌塑化劑！K.Kwong揭6大高危家品　影響生殖功能

塑膠製品輕身又方便，與我們的衣食住行息息相關。早前有內地環保組織調查揭露，內地網購平台熱賣的兒童涼鞋中，半數產品含有害物質鄰苯二甲酸酯（簡稱「鄰苯」）超標，最高超標達509倍，引發社會廣泛關注。

化學博士K.Kwong近日也發文提醒，其實你可能已不知不覺長期接觸塑化劑，甚至有不少塑化劑可能超標的物品暗藏在我們的生活中，長期吸入或會影響人體內分泌系統。他建議以下6類塑膠製品，應避免向來路不明的品牌購入。



塑膠製品與我們的衣食住行息息相關（資料圖片）

K.Kwong近日在社交網以「3分鐘化學：北上消費、淘/拼膠嘢小心塑化劑」為題發文，拆解日常使用塑膠產品的陷阱位，其實產品中加入塑化劑（Plasticizer）原理是用來增加柔軟度，令塑膠類產品更易加工成不同形狀以及具有彈性，「鄰苯二甲酸酯類化合物（Phthalates）」是最常見和最廣泛被使用的其中一款塑化劑。

塑膠類產品加入塑化劑是用來增加柔軟度，更易加工成不同形狀以及具有彈性（資料圖片）

塑化劑是環境荷爾蒙的一種，加上有毒，長期接觸當然不是好事，例如鄰苯二甲酸二酯（DEHP）就具有類似女性荷爾蒙的作用，有機會令人體內分泌系統出現問題，男性接觸得多可能會影響生殖功能，女性則可能增加患上乳癌、子宮內膜癌等等的風險。而且塑化劑是油溶性物質，一旦進入人體便會留在脂肪內，不會自然排出體外。

正常而言，塑化劑並不會加在人類皮膚容易接觸到的產品上，例如膠袋、食物容器等等，而大廠出產的貨品一般都符合國家規定的安全標準。不過市面上始終有無數來歷不明的塑膠產品，特別是在網購購入的貨品，店家信譽參差，要查證是否合乎標準亦更困難。以下6種類型的產品，K.Kwong建議網購時要注意，全因塑化劑含量非常容易超標：

正常而言，塑化劑並不會加在人類皮膚容易接觸到的產品上，例如膠袋、食物容器（資料圖片）

【1】塑膠製鞋類及衣物

一般PVC（聚氯乙烯樹脂）只有防水作用，多數要加入塑化劑才可以令鞋類或衣物變得柔軟。購買無牌子甚至翻版的塑膠衫、褲、鞋就要小心，特別是膠拖鞋分分鐘有超過20%成份是塑化劑，在沒有着襪的情況下接觸到就會被人體吸收。

【2】軟膠製品

塑化劑可以用來增加物件柔軟度，即是軟膠類產品最易出事，包括假皮手袋、梳化椅、手機保護殼、人造皮、瑜珈墊、BB玩具、膠錶帶、保鮮紙等等。這類產品皮膚很可能經常接觸，K.Kwong建議使用有牌子、信譽良好的產品更安全。

軟膠製品例如手機保護殼，最好使用有牌子、信譽良好的產品更安全（資料圖片）

【3】膠水樽、膠杯、食物容器

同樣是無牌子或翻版的產品風險更高，K Kwong指有部分可重用膠水樽標榜無BPA（內地稱為雙酚A），看似安心，但其實可能是由更毒的PVC（聚氯乙烯樹脂）製成。

【4】化妝及護膚品容器

避免購買平價而又不是大公司出產的化妝品、護膚品、洗頭水及沐浴露，其軟膠容器分分鐘可能都是「Cheap膠」，一些分裝容器亦要小心。如果品質不佳，容器可能釋出塑化劑再被皮膚吸收。

避免購買平價和不是大公司出產的化妝護膚品，其軟膠容器可能會有問題（資料圖片，非圖中品牌）

【5】膠樽或膠盒盛載的食品、飲品

例如膠樽裝飲品、非玻璃的果醬樽、方形啫喱盒、即溶食品包裝、盒裝牛油、包裝芝士或肉類等含脂肪食品的塑膠包裝紙，同樣危機四伏。

【6】回收膠再造產品

以為產品標榜用回收膠製造而成好環保？環保同時都要注意產品用途，K.Kwong表示裡面一定有PVC（聚氯乙烯樹脂）和塑化劑，如果產品並非人體需要經常接觸到（例如鞋架）便沒有太大問題，但如果是用來放食物或者是經常會坐的傢俬就要注意。他指出回收膠通常會有陣臭膠味，可以由此分辨。