大腸癌｜年輕患者數字大增　西化飲食惹禍？醫生曝現4警號要小心

最新台灣人十大死因統計，癌症已連續43年蟬聯第一，而大腸癌持續21年高居十大癌症死因前三名，去年有7,007人死於結腸、直腸與肛門癌。



台灣的大腸癌發生率居亞洲第一，遠高於鄰近的日本、韓國，台灣基隆長庚胃腸科主治醫生錢政弘表示，大腸癌是吃出來的病，飲食西化，多肉少纖維是罹癌關鍵。

大腸癌年輕化趨勢驚人，胃腸科醫生教你如何及早發現並有效預防（點擊放大瀏覽）👇👇👇

年輕人患大腸癌數字上升 部分患者年僅30歲 出現「4情況」要小心（01製圖）

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錢政弘表示，現代人生活壓力大，不良的飲食習慣、生活作息都會影響腸道菌群的失衡、壞菌增生。尤其，年輕人喜愛漢堡、薯條、披薩，這類高脂肪、紅肉與加工食品攝取過多，也會破壞腸道菌叢，過多的壞菌會對腸胃道產生負面影響，導致便秘、腹瀉、腸躁症、腸道發炎等，甚至大腸直腸癌。

錢政弘以一名個案為例，年僅39歲的女性，吃一點東西就覺得腹脹，半年內肚子大得像孕婦、大便稀軟不成形，以為只是吃太油而未加以留意。後來就診進行電腦斷層後，驚覺確診大腸癌，而且一發現就是晚期，降低五年存活率。

排便習慣改變、腹脹不適等問題時，可能是大腸癌的警訊，錢政弘提醒，排便模式超過二周有異常、交替出現腹痛或腹瀉、糞便細如鉛筆或感覺排不乾淨，應盡早就醫檢查，避免錯過黃金治療時間。近年來，45至49歲大腸癌發生率上升近1.5倍，40至44歲大腸癌發生率更是增加了1.7倍。

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大腸癌過去多發生於50歲以上中高齡者，如今明顯年輕化，部分患者甚至年僅30多歲。錢政弘表示，年輕患者常因症狀不明顯，容易忽略腹痛、腹瀉、便祕、食欲不振等警訊，導致確診時多已進入中晚期，增加治療困難與死亡風險。

大腸癌該如何預防？錢政弘建議，可以從調整生活習慣以及定期健康檢查著手。飲食方面，應多攝取蔬菜水果、高纖食物，並少油少鹽、減少攝取紅肉及加工食品。另外，外國研究指出，飲用乳酪與降低大腸癌發生率有正相關；乳酪中的益生菌、乳酸菌可降低瘜肉形成、降低腸道發炎。

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