夢到被追趕=心血管病、遇溺=患此疾？醫生：3類惡夢揭示健康警號

你有否試過半夜從睡夢中驚醒後心跳加速、全身冒冷汗，而惡夢場面事後仍不停徘徊在腦海，令人不安？這未必是大腦在休息期間隨機播放到「恐怖片」，而是身體及心理壓力讓大腦發出警號。



從睡夢中驚醒後心跳加速、全身冒冷汗，惡夢場面事後仍不停徘徊在腦海（ 《贖夢》）

2025年歐洲神經病學學會（EAN）大會上，倫敦帝國理工學院的研究團隊發表最新一項研究，觀察超過18萬名26至86歲成年人的睡眠。追蹤這群人長達1.5年至19年時間後，發現每星期發惡夢的人，在70歲前死亡的機會率是從不或極少發惡夢人士的最少3倍。排除吸煙、肥胖、不良飲食或缺乏運動等風險因素，惡夢頻率作為獨立指標仍有較高準確度。

每星期發惡夢的人，在70歲前死亡的機會率是從不或極少發惡夢人士的最少3倍（Threads圖片）

常發惡夢男女易患認知障礙症

頻繁發惡夢亦有機會導致認知能力下降，學術期刊《刺針》旗下子刊《電子臨床醫學》（EClinicalMedicine）2022年一項調查指出，每星期最少發一次惡夢的中年人，日後出現認知能力問題的機會高達其他人的3倍。經常發惡夢的老年男性，會比沒有此問題的人士多5倍風險患上認知障礙症，常發惡夢的老年女性風險則會上升41%。研究結果雖然不代表必定會患上認知障礙，但團隊認為惡夢可能是認知障礙症發展過程中，早期的臨床徵兆之一。

惡夢可能是認知障礙症發展過程中，早期的臨床徵兆之一（《幸運是我》）

3類惡夢反映身體出現不同警號

除了與健康風險和認知能力退化相關，特定的惡夢情境也可能暗示身體的潛在異常。黃軒醫師表示，如果經常夢到以下3類夢境內容，便要好好留意自己的身心健康：

夢裡想跑卻動不了，可能與心血管健康有關（資料圖片，非當事人）

【1】遇溺或喘不過氣：可能與睡眠呼吸暫停有關，該病症狀為睡眠時上呼吸道會反覆塌陷導致暫時性缺氧，與夢中的窒息感不謀而合。

【2】被追趕卻無法逃走：夢裡想跑卻動不了，驚醒後心跳加速兼冒冷汗？這場景可能與心血管健康有關，尤其是冠狀動脈供血不足的人，睡眠時可能會導致腦部缺氧。

【3】身體某部位被拍打或疼痛：夢到被拍打身體特定部位，甚至醒來後同一部位仍不太舒服？這類夢境可能代表該不適部位處於病變初期，例如臨床上部分腦部病變患者都曾夢見頭部遭受撞擊。

常發惡夢身體易衰老

經常發惡夢的人，由於夢境導致驚醒與劇烈情緒波動，體內皮質醇的濃度通常較高。這種壓力荷爾蒙會加速細胞老化，令身體更快變得衰老，同時抑制免疫功能。另外，因為夜間的深層睡眠被惡夢打斷，細胞修復與記憶鞏固的過程也會被干擾。如你經常因惡夢而驚醒，患上心臟疾病及其他慢性病方面的風險相對較高。

想減少發惡夢的情況，可由調整日常習慣做起，例如避免在睡前觀看恐怖影像、減輕生活壓力、穩定作息等，都對提升睡眠品質有幫助。如果惡夢情形已嚴重影響日常生活，建議考慮尋求專業協助，包括藥物治療。

想減少發惡夢的情況，可由調整日常習慣做起（《香港愛情故事》）

長期發惡夢未必只是單純「愛看恐怖片」或「剛好」發生，有可能是身體健康，特別是大腦健康亮起紅燈的警號。當詭異的夢境內容一再出現時，或許正是身體在試圖發出求救訊號。正視背後的訊息，或許能幫助我們早一步發現問題，守護身心健康。

資料來源：黃軒醫師