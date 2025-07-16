東亞盃丨香港球迷上韓國電視　變身紅姐「圍」型男記者大叫Oppa

東亞足球錦標賽決賽周近日在南韓龍仁市舉行，吸引大批港足球迷飛往當地支持，着上紅色波衫撐港隊，十分壯觀。賽事開始前本地球迷的熱情身影更出現在當地新聞，眾人圍住一名韓國記者大唱港足打氣歌，更稱呼對方做Oppa，場面熱鬧。



賽事開始前本地球迷的熱情身影更出現在韓國新聞（YonhapnewsTV）

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雖然港隊在決賽不敵中國、東道主南韓以及日本，但入場前後仍有不少香港人現身，將熱愛本地足球的心帶到外國。Threads有身處南韓睇波的網民表示「香港人去咗韓國睇波，上埋韓國電視台」，原來是一群身穿紅色波衫的港足球迷築成人牆，圍住一名韓聯社記者，就連攝影師都不能倖免。從新聞片段可見，球迷們在記者待機時已一早圍在對方身邊，當新聞畫面切到現場，記者開始說話時，附近的球迷馬上歡呼跳躍，並大唱港隊打氣歌之一《Sha-la-la》，相當熱鬧及有氣氛。

新聞片段可見，球迷們在記者待機時已一早圍在對方身邊（threads截圖）

記者本身正報道南韓隊的賽前情況卻反被「騎劫」，平時香港球迷以「癡線佬」自嘲，意指即使愛隊未必經常贏波但仍瞓身支持，果然不是浪得虛名。其中一位站在記者身旁的球迷上載片段，眾人除了搭記者膊頭，亦有人為對方按肩頸，一眾男性球迷大呼「Oppa」並以韓文多謝他，現場亦有人在網上大爆「成班男人（球迷）係咁叫男記者做oppa（哥哥韓文）」。

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賽事開始前本地球迷的熱情身影更出現在韓國新聞（YonhapnewsTV）

面對一眾球迷的熱情，記者雖然不禁掩面大笑，但亦有鞠躬向大家致謝以及派心心。網民笑言此舉「嚇親oppa」、「成班紅姐叫個靚仔記者做Oppa」、「工傷！俾咁多男人叫oppa今晚發惡夢」。

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Oppa（오빠）的確解作韓文的哥哥，不過這用法通常是女性稱呼男性時才會使用，除了用來稱呼親生哥哥，一些年紀比自己稍大、關係又親近的男性亦可是Oppa，例如韓劇都可能聽過女主角這樣稱呼男主角。想稱呼同性做「哥哥」的話可以用Hyung（형），是漢字「兄」的意思，想表達尊敬更可以叫Hyung-nim（大哥，형님）。

大批香港人到韓國睇東亞盃的消息亦傳到當地（新聞截圖）

除了成功「登上」電視新聞，大批香港人到韓國睇東亞盃的消息亦傳到當地，有韓媒引述《南華早報》報道，香港球迷安排多架44座旅遊巴接載到賽事場地，對戰日本出動4架旅遊巴、與南韓比賽當日則有9架大車，至於香港對中國更可能要動員15架大巴，連韓媒都以音譯「치신로」（Chi-shin-lo）為各位「黐線佬」配上韓文官方譯名，及解釋其意思為「미친 사람들」（瘋狂的人們）。