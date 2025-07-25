止汗劑丨日本《LDK》氣味師實測8款止汗產品　冠軍$54撼贏大品牌

夏日熱焫焫，基本上每日都是30度起跳，高溫加「濕熱」天氣之下更易出汗。腋下汗水除了令衣服濕透，一舉手超尷尬之外，亦可能導致異味問題，嚇怕身邊人。日本有雜誌就測試了8款止汗產品的功效，讓你輕鬆保持乾淨又香噴噴！



360Life 截圖

近日有日本雜誌進行止汗劑實測，評分方法有2種，首先由專人在使用及沒有使用止汗產品時均於腋下墊上汗墊，並邀請氣味評估師石川英一，就汗墊的異味強烈程度、以及止汗劑抑制異味的程度評估結果。

另一測試是由幾位女性測試者實際試用多款產品，並就用後感進行評分。如該產品的專業評分（氣味評估師）較高，平均分亦會較高，反之亦然。8款產品之中，有6款獲A級或以上，即平均分最少有4星（滿分為5星），餘下兩款則被評為B級。

腋下汗水除了令衣服濕透，亦可能導致異味問題，嚇怕身邊人（《藍色海洋的傳說》）

日本雜誌評選8款止汗劑

【並列第七名】花王8x4止汗除臭劑

價錢：日圓¥1,146（港幣約$62）

評分：3.83（氣味評估師4.5分，測試者用後感2.5分）

評級：B

類型：粉撲型膏狀

香味：無

【並列第七名】花王8x4止汗除臭劑

其實這款8x4止汗劑並非產品質素有問題，氣味評估師認為它能有效減少汗臭及抑制異味。然而測試者評價相當兩極，全因每次都要用粉撲沾取再塗抹於腋下，使用時不夠方便，亦成為8款止汗劑之中，用後感最低分的產品。

【並列第七名】松本清matsukiyo 無香型走珠止汗劑

價錢：日圓¥437（港幣約$24）

評分：3.83（氣味評估師3.5分，測試者用後感4.5分）

評級：B

類型：走珠式

香味：無

【並列第七名】松本清matsukiyo 無香型走珠止汗劑

松本清自家品牌matsukiyo的無香型走珠止汗劑，以阻隔腋下汗液及高附著力為賣點。雖然異味某程度上有減輕，但對於汗味較重或出汗較多的人而言作用不大，無法抑制汗味。價格是眾多產品之中最平，亦易於塗抹，如你平時腋下出汗不算多，日常止汗來說非常抵用。

【並列第四名】花王8x4 Aroma Switch走珠香氛（巴黎花束）

價錢：日圓¥718（港幣約$39）

評分：4.00（氣味評估師4分，測試者用後感4分）

評級：A

類型：走珠香氛

香味：有

【並列第四名】花王8x4 Aroma Switch走珠香氛（巴黎花束）

花王的8x4 Aroma Switch集止汗劑及香氛於一身，具有強大的除臭功效，有效抑制汗酸味。產品帶花香，氣味較濃，異味確實減輕不少，亦比一般有香味的止汗產品來得持久，但如果你不是愛好香味的人，可能會覺得有點太強烈。

【並列第四名】Shiseido Ag DEO 24止汗劑（Fresh Savon フレッシュサボン）

價錢：日圓¥830（港幣約$45）

評分：4.00（氣味評估師4分，測試者用後感4分）

評級：A

類型：噴霧式

香味：有

【並列第四名】Ag DEO 24止汗劑（Fresh Savon フレッシュサボン）

這款Ag DEO 24止汗劑能有效消除和阻隔異味，噴霧設計可覆蓋大面積之外，香氣亦持久柔和，成為今次評測最高分的一款香味止汗劑。

【並列第四名】Mellsavon 藥用無香型止汗棒

價錢：日圓¥884（港幣約$48）

評分：4.00（氣味評估師4分，測試者用後感4分）

評級：A

類型：棒形膏狀

香味：無

【並列第四名】Mellsavon 藥用無香型止汗棒

Mellsavon的棒狀止汗劑同樣擁有超強除臭力，即使腋下有異味，旁人亦難以聞到。貫徹品牌的精美包裝，設計得不像止汗產品，非常不錯。

【第三名】LION Ban 白金控汗走珠止汗劑 無香型

價錢：日圓¥664（港幣約$36）

評分：4.33（氣味評估師4.5分，測試者用後感4分）

評級：A

類型：走珠式

香味：無

【第三名】Ban 白金控汗走珠止汗劑 無香型

號稱是品牌史上貼合力最強的產品，Ban的白金控汗走珠止汗劑確實緊貼肌膚，而且能防止汗臭，即使有人靠近也幾乎聞不到。使用時不黏膩，而且無香味，在任何場合使用都適合。

【第二名】Mellsavon 藥用無香型走珠止汗劑

價錢：日圓¥884（港幣約$48）

評分：4.83（氣味評估師5分，測試者用後感4.5分）

評級：A+

類型：走珠式

香味：無

【第二名】Mellsavon 藥用無香型走珠止汗劑

同樣獲A+的還有Mellsavon的藥用無香型走珠止汗劑，它能有效消除和抑制強烈汗味。其他方面亦見心思，其包裝不像止汗劑，加上25毫升容量及走珠式設計方便攜帶及塗抹，獲得用家好感。

【第一名】Shiseido Ag DEO 24無香味止汗劑

價錢：日圓¥890（港幣約$45）

評分：5.00（氣味評估師5分，測試者用後感5分）

評級：A+

類型：噴霧式

香味：無

【第一名】Ag DEO 24無香味止汗劑

這款Ag DEO 24止汗劑除臭功效一流，大汗人士出街也不用擔心。氣味評估師指出，即使是濃重的體味也幾乎聞不到，測試者則認為產品能有效抑制腋下出汗，亦能保持肌膚柔滑，獲得一致好評，成為本次測試冠軍。

＊以上產品價格及匯率只供參考，最終價格以日本當地實體店或網購平台為準。

8款止汗劑排名一覽

第一名：Ag DEO 24無香味止汗劑

第二名：Mellsavon 藥用無香型走珠止汗劑

第三名：Ban 白金控汗走珠止汗劑 無香型

第四名：Mellsavon 藥用無香型止汗棒

第四名：Ag DEO 24止汗劑（Fresh Sabon フレッシュサボン）

第四名：花王8x4 Aroma Switch走珠香氛（巴黎花束）

第七名：松本屋matsukiyo 無香型走珠止汗劑

第七名：花王8x4止汗除臭劑

資料來源：360 Life