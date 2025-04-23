咖啡｜降低心臟病+大腸癌風險　每天應飲幾多杯？這種咖啡最有效

早上醒來先喝一杯咖啡，是不少港人的習慣。不時會聽說喝咖啡不健康、會咖啡因上癮的說法，但有最新的研究就顯示，咖啡不僅無害，把握好「黃金攝取量」還能降低心臟病與大腸癌風險。究竟每天該喝多少才是最理想的呢？



（《咖啡之約》劇照）

咖啡黃金攝取量

最近台灣醫師張家銘在Facebook發文分享到，雖然不時會聽到咖啡對健康不好的講法，但有最新研究就指出咖啡的健康效益有一條「U型曲線」。荷蘭的一篇研究追蹤1,719位大腸癌患者逾6年，發現每天喝3到5杯咖啡（每杯125mL），能明顯降低癌症復發與死亡的風險。而英國生物資料庫（UK Biobank）一項長達12年的大型研究亦揭，每天喝2至3杯咖啡（每杯150mL），能明顯降低心律不整、心血管疾病與死亡率。張醫師指出綜合兩篇研究便可得出，要享受咖啡的健康效益，就要掌握剛剛好的份量，控制在450至500mL之間。

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抗發炎恩物

張醫師表示現代人因生活壓力、不健康飲食及環境因素，容易引起細胞內的慢性發炎，就像「基因開關」被錯誤地打開，導致細胞老化或癌變。咖啡含豐富的綠原酸、多酚及鎂離子等天然抗氧化劑，每天喝適量的咖啡有效降低體內慢性發炎，關閉不良基因「開關」，降低癌症復發機率，並穩定心律、維持血管彈性。不過，若喝得太少咖啡，效果不顯著，喝得過多則有可能對身體造成過度刺激，造成心悸或失眠。

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喝那種咖啡最好？

那麼喝哪一種咖啡最有效呢？研究就建議優先選擇新鮮研磨的黑咖啡，多酚與抗氧化成分含量較高，保護效果更為明顯。糖或奶精也應避免加得太多，保持天然風味才能獲得最佳的健康效益。至於喝咖啡的時機，張醫師就建議在上午飲用，因為此時人體的代謝與排毒功能最為旺盛，能更有效發揮咖啡中的抗氧化作用。而且下午或晚上若喝過量，可能會影響睡眠品質。

資料來源：基因醫師張家銘