室內緩跑徑｜港九新界6大費用全免！附地點＋開放時間＋交通資訊

夏天熱辣辣，一出門就像走進蒸籠，又焗又熱，平日單是出門已經身水身汗，更莫說要在戶外做運動，簡直是一種煎熬。但其實，康文署在港九新界一共設有6個體育館提供室內緩跑徑，全日由朝七開放到晚十一，無需預約、免費入場，讓大家不用曬、不用等、不用錢，就能嘆住冷氣跑步！體育館還設有更衣室、健身設施，跑完即時沖身、伸展都非常方便。



港九新界6大室內緩跑徑

港島區

1. 香港公園體育館

香港公園體育館是港島唯一一間設有室內緩跑徑的康文署體育館。雖然跑道相對其他場館較為老舊，設計亦較簡樸，但場館設有多種設施，例如更衣室、健身室、羽毛球場等，加上位置便利，位於多幢商業大廈之間，對於上班族而言可謂相當方便。

場館資訊

地址：中環紅棉路29號（鄰近山頂纜車總站）

開幕日期：1991年

跑道長度：約162米（約1.5條田徑道）

設計特色：全封閉無窗，設四個接近90度彎

配套設施：羽毛球場、多用途場、健身室、更衣室

開放時間：07:00–23:00（定期保養日除外）

交通：金鐘站B或C1出口／中環J2或K出口

九龍區

2. 彩榮路體育館

九龍區唯一的室內緩跑徑位於觀塘彩福邨內。彩榮路體育館於2021年落成，因此設施較為新淨且空間寬敞。跑道外圍設有大型玻璃窗，採光充足，整體氛圍舒適。館內亦設有兒童遊戲室、乒乓球室、健身室等設施，不論大人或小朋友，都可以找到適合自己的活動。

場館資訊

地址：觀塘彩榮路58號（彩福邨第三期）

開幕日期：2021年

跑道長度：約163米（雙線）

設計特色：環境新淨、採光良好，平整寬敞，設有方向箭嘴

配套設施：健身室、活動室、兒童遊戲室、乒乓球室、飲水機

開放時間：07:00–23:00（定期保養日除外）

交通：九龍灣站步行約20分鐘

新界區

3. 調景嶺體育館

調景嶺體育館的室內緩跑徑可說是「跑感最順」的跑道之一。其設計相比一般跑道更具特色，沒有太多死角或急彎。雖然曲線較多，但過渡自然流暢，非常適合想輕鬆跑步，並重視跑道節奏的使用者。

場館資訊

地址：將軍澳翠嶺路2號

開幕日期：2015年

跑道長度：約150米（雙線）

設計特色：流線型彎位，自然過渡，跑感順暢

配套設施：入口旁設儲物櫃、飲水機、兒童遊樂場、羽毛球場

開放時間：07:00–23:00（定期保養日：每月第二及第四個星期一上午7時至下午1時）

交通：調景嶺站A2出口

4. 坑口體育館

設於將軍澳政府大樓頂層的坑口體育館，跑道設計較為方正，彎度亦偏急，但整體空間感不錯，配合天窗採光，日照時段光線明亮自然。場館鄰近大型商場及設有大量停車位，距離地鐵站亦相對較近，無論駕車或乘搭交通工具前往都十分方便。

場館資訊

地址：將軍澳培成路38號（西貢將軍澳政府綜合大樓1–3樓）

開幕日期：2011年

跑道長度：約150米（單線）

設計特色：四方線條、接近90度急彎、有天窗，光影自然

配套設施：洗手間設於同層，更衣室與儲物櫃設於其他樓層、健身室

開放時間：07:00–23:00（定期保養日：每月第二及第四個星期二上午7時至下午1時）

交通：距離坑口站B1出口約10分鐘

5. 保榮路體育館

位於北區的保榮路體育館，跑道樓底較低，加上天花以黑色為主色調，整體感覺略顯壓迫。但跑道設計實用，直路段設有窗戶引入自然光，為場館增加透氣感。整體設計簡約，較適合希望安靜練跑的使用者。

場館資訊

地址：上水百和路19號（近上水官立中學）

開幕日期：2008年

跑道長度：約150米（雙線）

設計特色：彎位不急，設窗透光，樓底稍低

配套設施：健身室、攀石牆、兒童遊戲室、美式桌球室、更衣室

開放時間：07:00–23:00（定期保養日：每月第二及第四個星期一上午7時至下午1時）

交通：上水站B1出口步行約15分鐘

6. 天暉路體育館

天水圍的天暉路體育館是新界西唯一一條室內緩跑徑。場館採用三線設計，但空間相對狹窄，牆身與跑道距離較近。跑道中段設有落地玻璃窗，採光尚可。不過，更衣室和儲物櫃設於不同樓層，使用時需來回走動，略為不便。

場館資訊

地址：天水圍天瑞路63號

開幕日期：2012年

跑道長度：約130米（三線）

設計特色：跑道貼牆、空間較窄，有落地窗，光線充足；入口似機場登機口

配套設施：更衣與儲物分三層，設有羽毛球場、攀石牆

開放時間：07:00–23:00（定期保養日：每月第二及第四個星期一上午7時至下午1時）

交通：需轉乘輕鐵至天富站，步行約3分鐘