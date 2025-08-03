2025年度啦啦隊女神竟是「她」紅髮配性感比堅尼電暈43萬粉絲

台灣啦啦隊女神「菲菲」擁有長髮大眼、甜美容貌和婀娜多姿的性感身材，加入應援行列以來深受大批球迷喜愛，她在今年 6 月獲選「年度啦啦隊員」，證明女神人氣與專業兼具。「菲菲」獲獎後紅光滿面，不僅頻曬性感美照，一頭紅髮造型更是辣得過火，近日再曬超兇比堅尼，激辣曲線簡直太犯規啦！



「菲菲」今年夏季摘下年度啦啦隊員大獎

超人氣啦啦隊女神「菲菲」（李恩菲）目前為職棒味全龍味全龍「小龍女」（ Dragon Beauties ）、職籃台新戰神啦啦隊 Taishin Wonders 成員，是粉絲們喜愛的籃棒雙棲女神之一，IG 吸引近 43 萬名粉絲們關注。「菲菲」榮獲 TPBL2024 – 25 賽季年度啦啦隊員，她向粉絲們致謝：

「我會帶著這份感動繼續努力，成為你們的驕傲我愛你們～謝謝你們的支持與陪伴。」



菲菲（IG@aviva_1028）

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亮麗紅髮散發性感魅力

今年入夏以來，「菲菲」以一頭紅髮造型示人，艷紅髮色更添了份性感嫵媚的氣息，不僅在場上應援時更加亮麗動人，也將她肌膚雪白的優勢表露無遺。「菲菲」踏入啦啦隊領域以來始終維持絕佳狀態，接下來將陪伴粉絲們歡度第 7 年明星賽，她謙虛地表示對於此次機會感到相當珍惜。

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性感紅髮加持「絕美女神」狀態

「菲菲」近日曬出自己剛離開髮廊時的自信模樣，只見她身穿露肩上衣搭配丹寧熱褲，將紅髮隨手一撩瞬間電力四射，引來網友們大讚：「紅髮辣妹！！！」、「這不就是傳說中的維納斯嗎」、「超級神顏」…，上月 27 號「菲菲」再度曬出全新比堅尼辣照，亮眼紅髮搭配白底紅邊的比堅尼，再度引發網友們沸騰：

「好美喔～～～瘋掉」

「怎麼能這麼漂亮」

「魂都菲走了」

「菲菲女神辣呀」

「乾太扯了超暈」…。



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