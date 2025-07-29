便利店增值大懵店員500變5000　好心港女欲歸還　最後用奇招解決

支付寶是港人常用的電子錢包應用程式之一，近日有港女分享自己到7-11便利店為支付寶充值500元，但職員大意打錯金額5000元，事後大感驚訝並希望可以退還款項。職員致電詢問處理方法後，最終以一個出人意料的方式收回了相應金額。



支付寶充值500變5000 港女即還款

有港女在Threads上發文分享，指日前到7-11便利店為支付寶增值500元，不過職員似乎大意將金額錯打為5000元。樓主感到難以置信，「我望一望張單，再望一望個APP，前所未有咁多錢」，更指自己即時已歸還多出的4500元給職員，「唔係佢要自己貼」，認為自己這次經歷「可以講一世」。

港女在Threads上分享自己到7-11支付寶充值500元變5000元。（網上截圖）

Maskpark樹洞｜中國N號房事件整合 女私密照被公開、涉90萬受害者

13歲男童天籟之音全網爆紅！跟張敬軒撞樣 網民：好聽到起雞皮

抑鬱症測試｜太有責任心？不表露情緒？心理學22題測是否隱藏抑鬱

網民大讚「好人一生平安」

帖文事後獲大批網友讚好及廣傳，不少人都稱讚事主歸還款項的舉動，「如果係我，我真係會驚到癲，成個月人工都貼晒上去。樓主好好人」、「你唔單止幫咗佢唔使倒貼，仲幫佢救咗份工」、「慶幸店員遇上唔貪心嘅你，好人一世平安」、「做得好」、「想點一百個讚」。

網民留言評論（網上截圖）

有網民對一次過充值5000元感到疑惑

有網民感到不解，詢問事主「點解唔用轉數快」，事主回答「佢冇呢個option ，個職員打電話去問咗好耐，最後攞咗枝45蚊嘅珮夫人(止咳露)掃咗100次」，之後事主再還回4,500元款項，不過她亦感困惑，「我唔知佢哋帳目可以點對翻」。

有網民質疑事件真確性，指一次過不能增值5,000，「唔係話唔信你，有冇圖睇吓？一次過係增唔到5000要分開增架」，事主於是在留言附上已扣款4499.8元的支付寶截圖，再補充指「消失嘅2毫，係A+簽到奬，自動扣咗」。

有網民對一次過充值5000元感到疑惑，樓主上載截圖證實。（網上截圖）

內地女鬧爆茶餐廳強制消費 侍應唔畀4人點1杯飲料！網民反應兩極

全知讀者視角｜李敏鎬、安孝燮、Jisoo超強陣容 入場必睇13賣點

日本旅居違法? 港人用盡90日免簽證 自辯2句即被拒入境原機折返

事主分享天降橫財「唔還翻去對唔住自己」

有不少其他網民亦分享天降橫財但路不拾遺的經歷，事主表示認同，「真，無謂要人哋賠」、「始終唔係自己嘅錢，唔還翻去對唔住自己」、「另一位可以講一世嘅朋友」。此外有網民提醒事主，「雖然你好好人，但唔建議你就咁轉畀佢，最好都係搵返alipay客服退返錢過去」，事主亦有回應「冇諗到呢招，下次我識啦」。

樓主回覆其他網民分享天降橫財但路不拾遺的經歷。（網上截圖）

同場加映：網民食譚仔擺烏龍Payme轉錯錢 譚仔咁回應！一文睇清過錯數點做

跟三五知己好友或同事外出用膳時，都不外乎會用到網上平台過數。近日有網民在Threads發帖文表示，收到陌生人透過payme轉賬譚仔38元的飯錢，同時亦「原路退回」給對方，事後帖文引來網民熱議討論讚事主「好人、均真」，更有人提點事主下次經官方平台處理方為上策。👉👉閲讀全文：網民食譚仔擺烏龍Payme轉錯錢 譚仔咁回應！一文睇清過錯數點做