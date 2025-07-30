Lisa新歡夢奇奇Monchhichi爆紅！70年代經典毛公仔　角色家族龐大

夢奇奇（Monchhichi）是一款來自日本的可愛玩偶，以其獨特的外形和象徵幸福與幸運的含義而聞名。



近日在Threads上BLACKPINK成員被目擊在公仔店爆買夢奇奇盲盒，因而引發大批網友討論，許多網友表示：「Labubu變舊愛了嗎？」、「蒙奇奇可愛多了！」讓這個IP爆紅，本番編輯就要帶大家來認識「夢奇奇」（Monchhichi），以及告訴你在哪裡買！

BLACKPINK Lisa新寵夢奇奇Monchhichi魅力解析，帶你了解它的故事和購買渠道（點擊放大瀏覽）👇👇👇

Monchhichi是什麼動物？BLACKPINK Lisa日本狂掃 網民關注會否成下個爆款IP（Facebook@Monchhichi；01製圖）

+ 17

Lisa新歡夢奇奇（Monchhichi）是什麼？

Monchhichi（モンチッチ），中文常譯為「夢奇奇」、「蒙奇奇」或「蒙芝芝」，是來自日本的經典可愛毛絨公仔，由Sekiguchi公司於1974年推出。憑著圓滾滾的大眼睛、柔軟的毛絨身軀，以及愛把手指含在嘴裡的萌樣，從70年代一路紅到現在，擄獲全球數千萬粉絲的心。因為外型毛茸茸又圓滾滾，Monchhichi常被誤認是隻小猩猩，但其實它真正的身份是一隻「小猴子」！它的設計靈感來自一種名叫「KutaKuta Monkey」的猴子，日文中「KutaKuta」有「累到不行、筋疲力盡」的意思，也就是所謂的「累爆猴」。這個逗趣的概念，也為Monchhichi增添了幾分療癒與親切感。

「Monchhichi」這個名字其實是三種語言的結合：法語的「Mon」代表「我的」，同時也與英文的「Monkey（猴子）」諧音；日語的「Chhichi（チチ）」是寶寶吸吮聲的擬聲詞，象徵「我親愛的小寶貝」。組合起來的「Monchhichi」，不僅有「我的寶貝」的含義，也傳遞出一種溫暖、童趣的氛圍。有趣的是，雖然名字與猴子有關聯，但Monchhichi的官方設定其實是「妖精」喔！此外，Monchhichi在不同國家還有不同的名稱，例如在英國被稱為「Chic-a-boo」、在法國則叫「KiKi」，各地粉絲用不同的方式愛著這個可愛小精靈。

夢奇奇（Monchhichi）家族角色介紹！

Monchhichi並不是單一角色，最初誕生時是一對雙胞胎兄妹，稱為「Twins Monchhichis」，一男一女，透過脖子上圍兜的顏色來區分性別，表情也一笑一哭各具特色。藍色圍兜的是男孩，名叫Monchhichi Kun；粉紅色圍兜的是女孩，名叫Monchhichi Chan。這對可愛的兄妹在2004年1月「結為連理」，同年10月迎來一對龍鳳胎寶寶Bebichhichi，由送子鶴「Konotori」將他們帶到Monchhichi家中，為這個家庭增添新成員。之後，Monchhichi的角色世界也越來越豐富，陸續加入了雙胞胎弟妹Mychhichi，還有慈祥的爺爺奶奶Monchhichi。值得一提的是，Monchhichi的眼睛原本是藍色，到了1985年之後改為棕色，更添溫暖親切的氛圍。

相關文章：第二個Labubu？趙麗穎、全紅嬋都曬出Wakuku合照 閱讀量超10億次（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 16

夢奇奇（Monchhichi）公仔吸吮拇指的原因？

Monchhichi公仔經典的「吮拇指」動作，其實與它誕生的時代背景息息相關。1970年代正值日本經濟起飛，不少父母忙於工作、拼命賺錢，卻無形中忽略了對家庭與孩子的陪伴。許多孩子在家中感到孤單、想念父母，而「吸吮拇指」正是他們表達寂寞與渴望關愛的方式。因此，Monchhichi的誕生，正是希望透過這個可愛的小公仔，傳遞出「愛的珍貴與溫暖」，讓孩子們即使獨處，也能感受到被愛與陪伴的力量。

夢奇奇（Monchhichi）哪裡買？

在香港想購入可愛的夢奇奇（Monchhichi）公仔，可以從實體店面或線上平台著手。有些粉絲也會透過日本樂天或Amazon Japan代購海外版本，特別是想收藏限定款時。不論選擇哪種方式，都有機會把這隻陪伴無數人成長的經典療癒小公仔帶回家。

看完你是不是也被這隻象徵幸福與幸運的小猴子圈粉了呢？

相關文章：抽Labubu靠Deepseek？小紅書教起卦抽盲盒 專屬指令幫你中隱藏款（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 10

延伸閱讀：

李泳知直播開箱 LABUBU 盲盒！驚覺買到「仿冒品」崩潰反應笑翻全網！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】